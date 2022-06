Ekstra mulighed til Kevin: Masser af action

Tre løb i træk er kørt uden point til Haas-teamet, selv om VF-22’eren har haft farten til point. Senest i Monaco fejlede hybridsystemet i Kevin Magnussens bil, mens Mick Schumacher forvandlede sin til et puslespil af karbon.

Selv om teamet kun har scoret point i Aserbajdsjan en enkelt gang, bliver weekendens løb set som en stor mulighed.

I Spanien blev der gjort fremskridt med opsætningen af bilen, og Ferrari-motoren bør være en fordel på banen, der i to sektorer minder om fartens tempel på Monza og i en mere om kringlede Monaco.

Dernæst har bybanen for vane at levere vilde racerløb og overraskende podier.

- Der er altid masser af action i Baku med høj risiko for at køre af, lave gule flag, safetycars og så videre. Historisk har der været mange røde flag og safetycars, siger Kevin Magnussen.

- Det føles som om, at der altid er en ekstra mulighed i Baku sammenlignet med et mere gennemsnitligt løb.

- Baku er en vidunderlig bane med meget lange langsider og alle de langsomme sving. Jeg ser frem til det.

- Vi har en god motor fra Ferrari, så jeg forventer ikke nogen problemer. Det er en rigtig powerbane med de ekstreme langsider, og motorkraft er meget vigtigt, siger danskeren.

Kevin Magnussen håber i Aserbajdsjan at hente sine første point siden Imola. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Sidste del af banen (efter sving 16 til sving 20) byder ikke på rigtig sving, så der kørers med fuld gas i 2,2 kilometer gennem en DRS-zone, indtil der i sving et drejes 90 grader til venstre.

Mick Schumacher ser også Baku som en mulighed for at vise sig frem efter skuffelsen i Monaco.

- Jeg forventer mere action og flere overhalinger. Vi ved, at DRS ikke er så kraftfuldt i år, som det har været, men jeg er sikker på, at idet bilerne er i stand til at følge hinanden tættere, så kan vi følge hinanden bedre på den sidste del af banen. Måske behøver vi slet ikke kraften fra DRS-vingen til at komme forbi i sving et, siger tyskeren.

- Vi får se, hvordan det går. Det var et af mine bedste resultater sidste år, så jeg håber, at med en mere konkurrencedygtig bil kan vi slutte længere fremme og få et godt løb.

Teamchef Günther Steiner er også ganske forventningsfuld.

- Vi gjorde et godt fremskridt med setuppet i Spanien, og bilen klarer sig i øjeblikket godt under alle forhold. Vi skal ramme plet med setuppet, og jeg tror, at vi kan levere resultater, som vi ville have haft i Spanien og og Monte-Carlo, hvis tingene havde udviklet sig anderledes, siger Steiner.

