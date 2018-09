Ekstra russisk fordel til Kevin: Fem kørere straffet

Kvalifikationen til Ruslands Grand Prix er stort set ligegyldig for fem kørere, allerede før weekenden for alvor er gået i gang.

Honda introducerer en ny opdateret motor før næste uges hjemmebanegrandprix på Suzuka hos begge Toro Rosso-kørere. Det forlyder, at skridtet skulle være så stort, at både Pierre Gasly og Brendon Hartley fremover vil være udstyret med en bedre motor end Renault ...

Hos Red Bull bliver Daniel Ricciardo og Max Verstappen også rykket bagerst. Teamet har taget hul på Renaults såkaldte C-specifikation, som særligt under tidtagning er en hjælp, men den fungerer ikke optimalt i Mexicos og Brasiliens tynde luft, så endnu en B-specifikation skulle introduceres.

Endelig tager Fernando Alonso også endnu en ny Renault-motorenhed til spanierens McLaren.

Kevin Magnussen og Haas kigger dog primært i retningen af Renault og fjerdepladsen i konstruktør-VM, men personligt for danskeren er det rart at have Alonso ude af billedet denne weekend. Spanieren er et point foran ham i den individuelle stilling efter et par dårlige løb for Haas' dansker.

Til første træning på Sochi Autodrom så det hæderligt ud for Haas.

Carlos Sainz sad over hos Renault i første træning til fordel for Artem Markelov. Foto: AP

Kevin Magnussen var ottendehurtigst lige foran Renaults Nico Hülkenberg, som fik afkortet sin session på grund af tekniske problemer.

Det er kun tredje gang i år, at danskeren er hurtigere i en første træning end sin franske teamkammerat. Men banen i Sochi har så også meget lidt greb og forhold, som Grosjean traditionelt har sværere ved at vænne sig til.

