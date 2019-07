Ekstrem Haas-trend: Vanvittig forskel

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Endnu en tur i Haas-rutsjebanen for Kevin Magnussen - denne gang på tyske Hockenheimring.

Danskeren starter søndagens grandprix som nummer 12 med en hæderlig chance for point, hvis bilen arter sig under løb oven på en af de tætteste kvalifikationer i nyere tid.

Seks kørere lå inden for tre hundrededele af hinanden i kampen om at nå top ti. Magnussen låste sin hjul på sidste forsøg og spolerede dermed sine chancer, men det interessante denne lørdag var forvandlingen i den danske side af garagen.

Under de ekstreme varmegrader fredag var Haas’ nye version af bilen ikke til at få fart i. Henover natten ramte tordenbyger området, og asfalttemperaturen faldt 15 grader til den afsluttende træning, hvor Kevin Magnussen pludselig var over to sekunder hurtigere med klar afstand til resten af midterfeltet.

Solen fik lidt mere magt til selve kvalifikationen, hvor han faldt tilbage til resten af midterfeltet.

- Det er svært at forklare. Trenden er, at det var ekstremt varmt fredag, og her til morgen var det køligere på banen. Så forvandles bilen fuldstændigt og blev rigtig, rigtig god. Til tidtagningen steg temperaturerne en smule, og vi tog et skridt tilbage, forklarer Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Man mister bare så meget greb, når det er varmt. Når det er køligt, er den fænomenal og en HELT anden bil. Som jeg sagde på radioen, er det fuldstændigt vanvittigt, hvor stor forskellen er.

- Jeg gik en gang fra en World Series-bil til en Formel 1-bil; følelsen her er næsten den samme.

Haas fortsætter sandsynligvis sine eksperimenter frem til sommerpausen, hvor Romain Grosjean benytter den oprindelige bil fra Melbourne, mens Magnussen sidder i den allernyeste version.

Haas-raceren er ekstrem følsom over for de mindste skift i temperatur, hvilket Kevin Magnussen har fået at føle fredag og lørdag i Tyskland. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Tilsyneladende er den gamle bedst og ikke den, der er kastet millioner efter i udvikling.

- Den anden bil lader til at være mere stabil, uagtet om det er varmt eller køligt. I sidste ende er det ikke min beslutning. Vi skal gøre, hvad der er bedst for teamet. Men der er ingen hemmelighed, at jeg gerne ville gå tilbage til den gamle bil, hvis jeg kunne. Fordi den yder bedre. Vi skal bare også tænke lidt på den lange bane, siger danskeren.

Kun for en stund ønskede Romain Grosjean, at det var ham i den nye bil. For det blev til en startplacering som sekser i den gamle.

- I morges var Kevin flyvende under køligere forhold, så jeg tænkte, at jeg måske skulle have valgt den nye bil, men i kvalifikation var vi nogenlunde lige. Midterfeltet var så ufatteligt tæt, hvilket var ret spændende.

- Nu skal vi forstå forskellene på de to, hvorfor Kevin var så konkurrencedygtig i morges og måske mistede lidt af det til kvalifikationen, konstaterer Grosjean.

Haas-bossen Günther Steiner har efterhånden lagt skuffelsen fra Silverstone bag sig og var ved godt mod:

- Det var en ret god dag. Kevin kunne også have nået i Q3 uden de låste hjul, men der var tre hundrededele fra ottende til 13. pladsen. Når det er så tæt, kan man ikke tillade at brokke sig. Nu skal vi bare se, hvad der sker i løbet. Det ser ud til, at det skal regne, hvilket bliver et helt nyt scenarie, vi ikke har set længe.

Ferrari havde kurs mod pole-position, men blev ramt af tekniske problemer i begge sider af garagen, så Sebastian Vettel starter sidst, og Charles Leclerc nummer ti. Forrest holder Lewis Hamilton og Max Verstappen.

Grotesk tæt: Optur for Haas

Se også: Når du at blinke? Pitstop-verdensrekord med dansk islæt

Haas-bossens opsang: - I svigter holdet