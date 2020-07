Ekstreme ændringer: Et helt ny Formel 1

Siden genstarten af Formel 1-sæson blev annonceret, åbnede en sluse af retningslinjer fra det internationale motorsportsforbund, FIA, og sportens kommercielle ejere, FOM, for at sikre, at sporten hverken spreder coronasmitte eller bliver del af et coronaudbrud.

Allerede på billederne fra de små test, nogle teams har foretaget, kan man se, at Formel 1 anno 2020 bliver helt anderledes.

- Folk må ikke undervurdere, hvor meget arbejde der er lavet i kulissen, siger Haas-teammanager Pete Crolla til Ekstra Bladet.

- Når bilerne først ruller, vil tankegangen være, ligesom den plejer, men der er naturligvis en del nye sikkerhedsregler, vi skal overholde.

- Det er en fænomenal mængde retningslinjer, vi har skullet gennemgå for at skabe den event. Protokollerne vil formentlig ændre sig med tiden, men inden for den nærmeste fremtid vil det være et meget anderledes Formel 1, siger Crolla.

De første tre grandprixer vil være meget lukkede, restriktive og procedurerne nærmest overforsigtige.

Herefter evaluerer parterne.

- Jeg tvivler på, at når vi kommer til Abu Dhabi slutningen af året, at det vil ligne noget, der minder om, hvad vi starter med i Østrig. Situationen, vi er i, ændrer sig hele tiden, siger teammanageren.

Haas teammanager Pete Crolla under vinterens test i Barcelona - før coronaen for alvor satte ind. Foto: Jan Sommer

Dørene lukkede

De foreløbigt otte planlagte grandprixer afvikles alle uden tilskuere eller andre VIP-gæster. Den yderst økonomisk lukrative såkaldte Paddock Club er således også lukket.

Kun nødvendigt personale har adgang, og grænsen er sat ved 80 mennesker pr. team.

Til daglig må maksimalt 60 mekanikere og ingeniører arbejde med bilerne, men et team som Mercedes kan have op til 130 med til et europæisk løb, hvor resten arbejder med marketing, sponsorpleje og catering.

Den danske Red Bull-mekaniker Ole Schack tager sig en pause under teamets tv-dag på Silverstone sidst i juni. Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool

Grupper i gruppen

78 personer har Haas med til Østrig, og de skal undgå kontakt med andre teams - samt lokalbefolkningen. Men gruppen Haas er også delt ind i 12 mindre undergrupper.

Selv om de arbejder i samme garage, skal Kevin Magnussens og Romain Grosjeans mekanikere eksempelvis ikke blande sig.

- Det bliver svært, men det er muligt. Vi har en tometers afstandsregel, som skal overholdes. Værnemidler er obligatorisk inden for vores team-boble, men der er stadig undergrupper. Ideen er, at man bruger mindst tid muligt uden for den, siger teammanager Pete Crolla.

Tester nogen positiv, har de på den måde forhåbentligt kun været i nærkontakt med få mennesker.

Valtteri Bottas overvåger sine mekanikernes arbejde under en privat Mercedes-test med en to år gammel racer. Foto: Steve Etherington/Mercedes AMG F1 Team

Ingen motorhomes

Holdenes enorme ‘motorhomes’ bliver hjemme til i hvert de otte første løb. Uden sponsorer og VIP-gæster er der heller ingen catering med. I Østrig får hvert team 250 kvadratmeter til rådighed som kantine over garagen. Al mad leveres af det firma, som normalt håndterer VIP’er i Paddock Club.

- Måltider er en stor ting for alle hold. Det er sandt, når man siger, at en hær marcherer på sin mave, siger Pete Crolla.

Så isoleret som muligt

Hovedparten af teammedlemmerne rejser med privat chartrede fly.

I Haas’ tilfælde lander man i Graz’ lufthavn en times kørsel fra Red Bull Ring, hvor man også benytter en privat terminal. Mindre fly kan lande i Zeltweg Air Base endnu tættere på.

Teammedlemmer samles på så få hoteller som muligt, og hos Haas får alle hver sit værelse. Det er en opgradering for mekanikerne, som under normale forhold må dele.

Her skal de også være i tiden mellem de to østrigske løb. Der bliver både tid til østrigsk fadøl og lidt fysisk udfoldelse, men ture til større byer som Graz er bandlyst.

- Det bliver ikke en ferielejr, fastslår Haas-teammanageren.

Når sæsonen går i gang, vil end ikke kørerne mødes med kollegaer fra andre teams. Også deres briefinger foregår online. Foto: Scuderia Ferrari Press Office

Kun en håndfuld medier

Foreløbigt syv tv-stationer har fået adgang til de første tre løb, heriblandt TV3 Sport hvor Luna Christofi med en to meter lang mikrofon skal sikre interview til Nent-gruppens kanaler under meget restriktive forhold.

Men eksempelvis ingen Ziggo Sport fra Holland trods Max Verstappens store popularitet.

Ingen kommentatorer er velkomne, hvilket ikke gør den store forskel for danske seere, da Jens Hansen, Tom Kristensen og John Nielsen også under normale omstændigheder kommenterer fra København.

Et lille dusin skrevne medier - hovedsageligt nyhedsbureauer - overværer grandprixet fra pressecenteret. De får ingen adgang til hverken paddock, kørere eller teammedlemmer og skal lave interview online.

Under normale omstændigheder ville Ekstra Bladet være på plads i Østrig, men øvrige medier må indtil videre blive hjemme og nøjes med at lave interview via video.

Værnemidler overalt

Mundbind bruges over alt, ligesom der også er handsker og ansigtsvisir i spil. For mekanikerne med lange arbejdsdage i en varm garage bliver det en stor udfordring, siger Ferraris Laurent Mekies på en onlinebriefing.

- Vi er ved at vænne os til det, og for mange af os er det ved at blive en del af hverdagen. Men en ting er at have det på i et kontormiljø; det er noget helt andet at bære, når det er 40 grader varmt på racerbanen. Respekt til det sundhedsfaglige personale, som er vant til at bruge det hver eneste dag i deres almindelige arbejdsliv, siger han.

Handsker, visir, mundbind samt naturligvis håndsprit vil være standardudstyr i garagerne. Foto: Steve Etherington/Mercedes AMG F1 Team

Se også: - Det bliver fandeme mærkeligt

Test, test, test

Alle deltagere skal møde op med en frisk negativ test for corona. Herefter testes alle løbende hver femte dag på det medrejsende testcenter.

Hvis - eller når - der dukker positive test op, har man procedurer på plads, så en enkelt positiv test eller to ikke aflyser et løb. Man opererer også med en app, der kan vise, hvem man har været i kontakt med.

Samme dæk til alle

Normalt vælger hvert team på forhånd, hvordan de tilladte 13 sæt per weekend skal fordeles på de tre typer.

Covid-19 udfordrer også logistikken for Pirelli, så hvert team får samme dæk: To hårde sæt, tre medium og otte bløde.

Video, video - den kører nat og dag

Under nedlukningen har der været gang i videokonferencerne, og det stopper ikke, selv om der skal køres racerløb ude i virkeligheden.

Teammanagernes møde, sikkerhedsbriefingen, kørernes faste møde og så fremdeles. Alt foregår stadig online.

Pengekassen lukket hos Haas

Se også: - Vi får ondt i nakken

Fest forbudt

Uden tilskuere på tribunerne er der naturligvis ingen kørerparade. Tiden, hvor kørere og teams blandes, holdes på et absolut minimum. Der bliver ingen folkevandring til gridden før løbet, som der plejer. Startprocedurerne bliver så effektive og korte som mulige.

Efter grandprixet er podiefejringen med champagnesprøjt aflyst.

