Ekstremt F1-forslag var Haas' drøm

- Tag vores bil, siger Red Bulls Christian Horner, som foreslår, at topholdene midlertidigt sælger deres biler til de mindre teams for at få dem gennem krisen

En midlertidig nødløsning for at få så mange Formel 1-teams som muligt gennem coronakrisen er at lade de mindre teams købe en færdig version af en Mercedes, Ferrari eller Red Bull.

Som sporten vender alle tænkelige muligheder for at reducere omkostninger i en tid uden indtægter og og uden udsigt til racerløb i månedsvis, bringer Red Bull-teamchef Christian Horner det kontroversielle forslag på banen.

- Hvis vi går til ekstremerne, ville jeg ikke have noget problem overhovedet med i et år eller to at sige til de mindre teams; ‘hør her, lad os afskaffe jeres udviklingsomkostninger, alt det her, I skal bare være et raceteam, og vi vil sælge jer vores bil i Abu Dhabi (sæsonfinalen). Tag bilen!’

- Det ville være den hurtigste måde at blive konkurrencedygtig for en billig penge, siger Horner i en vodcast med Sky F1.

- Formentlig ville det være interessant for fire hold. Haas skulle man tro, Alpha Tauri helt sikkert, Alfa Romeo og formentlig Racing Point. Som tingene er prøver de alligevel at kopiere hinandens biler.

- Det efterlader bilerne i mellemsektoren - McLaren og Renault - de er undtagelsen, men det bliver altid svært at finde et kompromis, som passer alle. Mange kræfter har været lagt i budgetloftet, men det er spørgsmålet om udgifter, at fokus bør være, mener Red Bull-teamchefen.

- Hvis du for alvor ønsker fjerne udgifter fra sporten, ville jeg tro, at hvis jeg var Finn Rausing (hovedaktionær bag Alfa Romeo) eller Gene Haas (som ejer Haas), og jeg kunne købe en Ferrari, Red Bull eller Mercedes og bare køre det som et raceteam i nogle år, så var det, hvad jeg ville gøre, siger Horner.

For at nedbringe omkostningerne hos de mindre teams, foreslår Christian Horner at tage kundeteams til det ekstreme, så Alpha Tauri eksempelvis kan benytte sidste års Red Bull. I forvejen er dette års Alpha Tauri kraftigt inspireret af Red Bulls 2019-bil og har hele dens bagende. Foto: Jan Sommer

Se også: Krisen kradser: Haas-ansatte på tvungen orlov

Se også: Mens sporten lider: 300 millioner til topbossen

Se også: 'Coronakrise giver unik mulighed'

Faktisk var det præcist Günther Steiner og Gene Haas’ idé til at begynde med, da de begyndte at undersøge mulighederne for at etablere et F1-team.

De ønskede at købe den forgangne sæsons Ferrari og køre med den, men løsningen var ikke mulig og i stedet køber teamet, så meget som reglerne tillader af Ferrari.

Springet mellem de tre bedste teams og resten er så stort, at selv en et år gammel Mercedes eller Ferrari stadig vil være temmelig konkurrencedygtig. Se bare på Racing Point som tilsyneladende er lykkes med at kopiere store dele af Mercedes 2019-bil og udfra vintertest tegner til at blive sæsonens højdespringer.

Haas-teamchef Günther Steiner forventer ikke, at Horners forslag bliver en realitet på den korte bane.

- Ingen kæmper for den i øjeblikket, for hvis den bliver smidt ind i spillet nu, vil vi ikke være enige. For mig er det ikke et dårligt forslag. Tiden er bare ikke til det. Som du ved, køber vi en masse fra Ferrari, det samme gør Alpha Tauri fra Red Bull og Racing Point fra Mercedes. Vi har lignende programmer uden at gå hele vejen med kundebiler. Lige nu er den ikke på bordet, siger han til Ekstra Bladet.

Kevins egen recept: Den perfekte start

Milliarder fosser ud: F1's mange hovedpiner

Sådan står Kevin: Magtforholdet i årets Formel 1