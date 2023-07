Ekstremt farligt: - Vi kan intet se

Formel 1 tester en ny løsning, der skal gøre det nemmere og sikrere at køre racerløb under våde forhold

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Sofa-eksperterne er altid hurtigt ude, når Formel 1 ikke kører i regnvejr, for ‘de kan jo bare køre efter forholdene ligesom i gamle dage’.

Problemet er lidt mere kompliceret.

En test torsdag på Silverstone skal forsøge at afhjælpe det. Her installerer man en slags skærme - stænklapper eller ‘mudguards’, om man vil - på en McLaren og en Mercedes til en regnvejrssimulation.

Bilerne i gamle dage, om det var Jackie Stewarts, Niki Laudas eller Ayrton Sennas æra, havde simpel aerodynamik.

Moderne biler producerer ekstrem aerodynamisk downforce, som forstærkes af diffuserne i de nuværende ‘groundeffect’-biler. I regnvejr forvandler de sig til støvsugere, som samler vand og blæser det op i luften.

Artiklen fortsætter under billederne ...

På dette tidspunkt i Japan i fjor var det tørt nok til, at man kunne køre. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

På de første omgange kunne kørerne ikke se baglysene, før de stort set ramte den foranliggende bil. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Spray fra andre biler og sigtbarheden er problemet.

Annonce:

- Jeg føler mig sikker nok i en Formel 1-bil i alle situationer undtagen denne, når du ikke kan se. Det føles latterligt at køre de hastigheder, når du lige så godt kan lukke øjnene. Der er nul sigtbarhed, og det ville være fantastisk, hvis det kunne forbedres markant, siger Kevin Magnussen.

18-årige Dilano van 't Hoff omkom på Spa for to uger siden under meget våde forhold med begrænset sigtbarhed.

Våd asfalt og dårligt udsyn grundet tæt tåge var medvirkende til, at flere racere under et Formel Regional-løb på Spa-Francorchamps-banen i Belgien lørdag havnede i en kavalkade af sammenstød. Den blot 18-årige hollænder Dilano van 't Hoff mistede på tragisk vis livet, da van 't Hoffs racer endte med at stå sidelæns på banen, og en anden kører bragede ind i ham med høj fart. Tæt tåge før tragisk ulykke

- Det er et kæmpe sikkerhedsproblem i øjeblikket, som skal løses, siger Lance Stroll.

- Når du ligger bag en anden bil, er det ekstremt farligt, hvis noget sker foran, og nogen holder på tværs af banen. Vi kan intet se, når det er virkelig vådt. Vi burde ikke køre under sådanne forhold, og det er forfærdeligt, hvad der skete på Spa.

Kostede et liv

McLaren hjælper også til med testen.

Lando Norris siger:

- Det er på tide, at vi gør noget. Vi kørere har sagt det i årevis. Vi har været heldige, at intet er sket i Formel 1 og i mange andre kategorier. Det er trist, at vi skulle miste et liv, før folk indser, at det kan ske.

Efter Storbritanniens Grand Prix testes både 2024-dæk og disse skærme til ekstremt vejr. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Udviklingen blev sat i gang efter grandprixet i Japan, hvor Pierre Gasly med 200 km/t. var ved at køre ind i en traktor, som havde forvildet sig ud i racinglinjen.

Fungerer de nye skærme efter hensigten, vil man hurtigst muligt rulle dem ud i de lavere formel-klasser til videre test.

En stor aftale er undervejs, som også påvirker Magnussens fremtid - læs mere her