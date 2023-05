Ekstremt vejr aflyser F1-grandprix

Weekendens Formel 1-grandprix på Imola-banen tæt ved Bologna bliver ikke gennemført.

Det meddeler Formel 1 tidligt onsdag eftermiddag.

Hele Emilia-Romagna-regionen har i de seneste uger været ramt af ekstremt vejr og nedbør, som har forårsaget oversvømmelser.

Faenza, hvor Alpha Tauri-teamet hører hjemme, er naboby til Imola og lå onsdag under vand.

Kraftige regnbyer i de seneste dage har kun forværret situationen.

Sådan ser der ud i Faenza - lige ved siden af Imola-banen - onsdag 17. maj. Foto: Vigili del Fuoco/Ritzau Scanpix

Al materiel var fremme, og hverken Autodromo Enzo e Dino Ferrari, pitlane eller garager var oversvømmet. Det lavere liggende område, hvor Formel 2- og Formel 3-holdene hører til, stod tirsdag i vand til anklerne.

Vejrudsigten lover bedring, men Formel 1 har sammen med løbspromoteren og myndighederne besluttet at aflyse. Der er for mange risici ved at fortsætte, og det vil ikke være rigtigt at afvikle så stor en begivenhed i en region, som er presset til det maksimale.

Annonce:

- Det er en tragedie, hvad der er sket i Imola og Emilia Romagna, byen og regionen, hvor jeg voksede op. Mine tanker og bønner er med ofrene for oversvømmelserne, og alle som er påvirket af dem, siger Stefano Domenicali, øverste chef for Formel 1.

- Beslutningen er den rigtige for alle i de lokale samfund og for Formel 1-familien. Vi skal være garanter for sikkerheden og ikke skabe ekstra byrder for myndighederne, som de håndterer denne forfærdelige situation.

Det er højst usandsynligt, at løbet med sæsonens længste navn, 'Formel 1 Qatar Airways Gran Premio Del Made In Italy E Dell'emilia Romagna', bliver afviklet i 2023.

Der er ingen ledige huller i kalenderen.

SE OGSÅ: Debriefing fra Miami: Haas' store bekymring

Kommer der et 11. team i Formel 1. Ansøgningerne er i gang med at blive behandlet, men mange af de eksisterende teams stritter imod - LÆS MERE HER

Sidste år var der også vådt under grandprix-weekenden i Imola, men ikke så ekstremt som i år. Foto: Jan Sommer