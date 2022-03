Ellevild Magnussen: - Det er sindssygt

Det kunne næsten ikke være bedre.

Kevin Magnussen var jublende lykkelig efter sin femteplads i Formel 1-comebacket for Haas i søndagens grandprix i Bahrain.

- Det er sindssygt. Det er vildt at stå i den situation nu at have kørt en placering i top-5 hjem i et Formel 1-løb igen. Det er crazy, siger Magnussen til TV3+.

I 2018 blev Magnussen to gange nummer fem i et Formel 1-løb, da han også kørte for Haas.

- Det er fire år siden, så det er lang tid siden, konstaterer Magnussen over for TV3+.

Han kørte stabilt i de 57 omgange i Bahrain, og længe lå han nummer syv, som lignede en mulig slutplacering.

- Det var et langt løb. Jeg havde helt glemt, at Formel 1-løb var så lange, lyder det fra danskeren.

Kevin Magnussen havde god fart i Haas-raceren. Foto: Jan Sommer

Magnussen forklarede, at det gik lidt blandet i starten af løbet, hvor han mistede et par placeringer til nogle af de bedste.

De to Red Bull-biler med Max Verstappen og Sergio Perez var blandt dem, som Magnussen kun så bagenden af i starten af løbet.

- Jeg lavede to fejl, men det var alligevel til de hurtigere biler. Jeg gik længe efter at være 'best of the rest' med en syvendeplads.

- Det var den bedste placering, vi kunne håbe på at få. Men så skete der en masse, forklarer Magnussen til tv-stationen.

Både Verstappen og Perez udgik mod slutningen af løbet, og det betød, at Magnussen avancerede to pladser til nummer fem.

