- En anderledes situation

Haas' dækproblemer minder om 2019, men ifølge Kevin Magnussen har teamet nu en bedre mulighed for at reagere hurtigt

- P5! P5, lød Gary Gannons jublende svar til Kevin Magnussen tilbage i 2019 under kvalifikationen til Østrigs Grand Prix.

Præstationen blev fulgt op af bank på TV3 Sports mikrofon og er lidt af en internetklassiker.

Knapt så mange husker, at han startede løbet tier efter en gearkasse-straf. Skulle en tur gennem pitlane som straf, fordi bilen bevægede sig i boksen, mens der var røde lys.

Og Magnussens sluttede to omgange efter som næstsidst.

Den sæsons VF-19’er havde en fundamental designfejl, som gjorde bilen til en dæk-spiser.

- Det er let at drage sammenligninger tilbage til 2019, fordi vi der var stærke under tidtagning og knap så stærke i løbene, men man kan ikke sige, at det er de samme ting, siger Kevin Magnussen som optakt til weekendens grandprix på Red Bull Ring.

- Det er bare en helt anderledes situation nu. Vi har ressourcerne og muligheden for rent faktisk at ændre retning og løse problemet, siger danskeren.

Haas benytter Ferraris hjulophæng, og italienerne har haft lignende problemer med dækslid og manglende fart i løb sammenlignet med tidtagning.

Ferrari tog et skridt i den rigtige retning i Canada, så det er muligt!

Lige nu arbejdes der hos Haas 'med sømmet i bund’ for at finde problemets rod, men teamet ved endnu ikke præcist, hvad det er.

- Det føles mere fundamentalt end setup. Sammenlignet med 2019 har vi meget anderledes tekniske regler. Så vi kan ikke pege på samme sted på bilen. Men det er samme type problem.

For lille vindue

- Når vi er alene i ren luft, er vi mere eller mindre, hvor vi forventer. Det er, når vi kører bag andre i trafik, eller hvis banen er ujævn, at vi er for svingende.

- Generelt har det været op og ned. En session er man P8, så P18, og så er du tilbage som P10.

- Jeg tror, at det er et underliggende problem, som bliver værre under løbet, fordi du skal køre længere på dækkene

- Vinduet, hvor bilen fungerer godt, er for lille, siger Magnussen.

Til dette løb har Haas installeret en opgraderet sensor, som skal hjælpe med at forstå, hvad der sker med dækkene og luftstrømmene omkring bilen.

Weekenden bliver opfattet som en lang testsession, men det er ikke en fordel, at der skal køres sprint. For der kan kun leges med setup i en træning. Derefter bliver det låst.