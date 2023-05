En flok rockstjerner og pikspillere

MONACO (Ekstra Bladet): Siden sin debut i Formel 1 har Haas-teamet aldrig været kedelig at følge. Selv i sæsoner, hvor de sportsligt har været på spanden, leverer de stadig underholdning.

Monacos Grand Prix er teamets 150. optræden i motorsportens fineste klasse.

Mest af alt er teamchef Günther Steiner stolt af, at han nu kan se frem mod 150 flere, og at stikket ikke blev trukket i 2020 efter de fem første år.

- Vi er her stadig. Mange nye teams er her ikke længere. Vi er det yngste team, vi er her stadig, og vi bliver stærkere. Det er, hvad der skiller sig ud for mig, siger Haas-bossen til Ekstra Bladet.

- Og så selvfølgelig sidste års poleposition. Og femtepladsen i VM i 2018. Men som du siger, har det været en rutsjebane.

Lavpunkterne er slettet fra hukommelsen.

- Jeg ignorerer dem i livet. Lær af dem, og kom videre, siger Steiner.

Kevin Magnussen har deltaget i over to tredjedele af teamets grandprixer.

107 af 150.

- Haas har været mit hjem i Formel 1. Det første team, som jeg fuldt ud etablerede mig på. Jeg havde en sæson med både McLaren og Renault, men på alle måder blev Haas mit hjem. Det har været fantastisk, sagde danskeren i Monaco.

Günther Steiner har leveret de fleste legendariske Haas-citater, men Kevin Magnussen har nu også bidraget med et par. Foto: Piroschka Van De Wouw/Ritzau Scanpix

Et højdepunkt skiller sig ud.

- Den eneste gang, vi har været P1, var i Brasilien sidste år. Det er, hvad vi drømmer om, og hvorfor vi er her. Poleposition er ikke, hvad jeg drømte om som barn, men det var en meget stor overraskelse. Pole i en Haas tror jeg ikke, mange forventede, siger han.

Takket være teamradio og Netflix-dokumentar er mange af teamets både høj- og lavpunkter ledsaget af gyldne citater.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Suck my balls, mate

Günther Steiner leverer citater T-shirts-værdige på stribe, men Kevin Magnussen står nu for det allerstørste. Og teamchefen indkøbte rent faktisk et par T-shirts med de berømte ord, som faldt i 2017 i Ungarn.

'Gene, slutter vi firer og femmer, er vi rockstjerner. Nu ligner vi en flok pikspillere!'

Australiens Grand Prix i 2018 burde have været teamets største resultat og ville formentlig have resulteret i den samlede fjerdeplads i VM det år. I stedet kiksede begge pitstop. Günthers Steiners samtale med teamejeren blev foreviget af Netflix.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jeg tror, Ericsson ramte os

Citat stammer fra løbsingeniør Gary Gannon sagt til Romain Grosjean, efter at franskmanden i Bakus gader havde sat sin Haas i væggen. Under en safetycar! Svenskeren var ikke i nærheden, og udtalelsen har gået sin sejrsgang på internettet lige siden. Uden bommerten ville Grosjean have kørt med om en tredje- eller fjerdeplads.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

He does not fok smash my door!

Netflix havde en mikrofon på Günther Steiner, da han gav Kevin Magnussen og Romain Grosjean en legendarisk skideballe efter deres sammenstød på Silverstone i 2019. Danskeren smækkede for hårdt med døren, Steiner gik bananas igen og stormede ud i paddocken for at skælde mere ud.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fuck, det er derfor, folk hader dig

Nikita Mazepin - eller Mazespin, som han blev kaldt, efter at F1-debuten kun varede tre sving - er et andet lavpunkt i Haas-historien. Russerpengene var med til at redde teamet, men Mazepin vandt få hjerter. Kommentaren stammer fra Steiner og blev fanget af Netflix.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kevin, det var et fucking vikingecomeback

Günther Steiners spontane reaktion på radioen, efter at Kevin Magnussen scorede en femteplads i sit comebackløb. Tre års nedtur blev afløst af optur.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Han tror, han er gud

Sjældent har Kevin Magnussen været så rasende. På Monza i 2018 slap Fernando Alonso ustraffet med at slipstreame danskeren under kvalifikationen i en bil, der i modsætning til Haas-raceren ikke havde farten til top ti. Spanieren løj sågar om detaljerne til tv for at fralægge sig al skyld. Men forestil dig, hvis rollerne havde været omvendt! ‘Jeg kan ikke vente med, at han går på pension’, tordnede danskeren på et af sine mest mindeværdige pressemøder nogensinde.

