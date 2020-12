- En kæmpe lettelse

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Januar kan ikke komme hurtigt nok for Kevin Magnussen.

Karrieren i Formel 1 slutter noget mere ydmygt, end den startede. Helt nede bagved uden en chance for at score point, med mindre halvdelen af feltet udgår.

Derfor har den 28-årige racerkører også nået at finde ro i, hvad der venter. Drengedrømmen om et Formel 1-verdensmesterskab er opgivet.

Afklaret ser han frem mod det nye år, som står på prototyper i USA for legendariske Chip Ganassi Racing.

Som han går ud af paddocken for sidste gang, er det faktisk med en fin følelse i maven.

- Jeg glæder mig rigtig meget til det, jeg skal nu. Jeg glæder mig til at få en bil, der kan vinde og i det hele taget kunne drømme om løbssejre og mesterskaber, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Samtalen foregår i Mellemøsten gennem mundbind og med to meters afstand.

Sådan er 2020.

Omverdenens dom over Magnussen Formel 1-karriere har han svært ved at forholde sig til, men der er spørgsmål, han aldrig selv får svar på.

- Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at få bevist ikke mindst over for mig selv, om jeg er så god, som jeg selv synes, jeg er. Det kan man bedst ved at have en bil, der er i stand til at vinde.

- Den situation ville jeg gerne have været i, men det er bare ikke sket - af mange grunde. De bedste kørere ender ofte hos de bedste teams, men der er et par stykker udenfor, som også ville være i stand til at gøre, hvad et par stykker af dem i de bedste biler også kan. Der er flere gode kørere, end der er gode biler og ikke plads til alle.

Sergio Perez' sejr for Racing Point i Bahrain og George Russells Mercedes-debut understreger den pointe.

- Hvad er du mest stolt af at have opnået?

- Jeg kommer ikke fra en rig familie. Jeg har ikke været i stand til at cruise igennem. Jeg har været virkelig heldig med at møde nogle mennesker, der har været villige til at satse på mig. Hvis jeg tænker på, hvor jeg kommer fra, at jeg er nået hertil og har fået så mange sæsoner i Formel 1 og har gjort min sport til min levevej. Det føler jeg godt, at jeg kan være tilfreds med.

- Hvad ærgrer dig mest?

- Selvfølgelig ikke at blive verdensmester. Det var jo min barnedrøm, og hvad, jeg troede, ville ske. Det er i hvert fald ikke på grund af mangel på ambitioner, at jeg ikke blev det. Men typisk. Sætter du dig høje mål, og hvis du bare når lidt af vejen, kommer du stadig langt. En kliché, men sigter du efter månen, lander du mellem stjernerne. Det giver meget god mening.

- Jeg føler ikke, jeg har fejlet. Det er ret klart, at mit Formel 1-eventyr ikke stoppede grundet mangel på fart eller kunnen i bilen. Man kan være ærgerlig over de omstændigheder, der er i verden lige nu, og at timingen ikke har været der.

Det begyndte at knibe med motivationen i slutningen af tiden hos Haas, når selv top ti var uden for rækkevidde. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Ikke ret meget skulle være anderledes, før situationen var en anden. Men det har jeg ikke bitterhed over. Jeg føler, jeg har gjort det bedste, jeg kunne, og at jeg har gjort det godt.

- Jeg kan godt være ærgerlig over, at jeg ikke har fået chancen for helt at bevise over for mig selv - mest af alt - om jeg virkelig har det, der skal til. En ting er selv at synes og tro det. Noget andet er at få chancen for at bevise det.

- Sådan en som Valtteri Bottas har virkelig chancen. Han kan ikke stoppe sin Formel 1-karriere og sige, at han ikke fik chancen. Det kan jeg godt være misundelig over, siger Magnussen.

Nemt farvel

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Når selv de spinkle muligheder for at fortsætte i Formel 1 kun var hos bundhold, er sporten nemmere at slippe.

- Efterhånden er det ved blive svært med motivationen. Jeg er en vinder. Jeg nåede Formel 1 ved at have den mentalitet, at sejre er det eneste, som betyder noget.

- Når man er i Formel 1 uden nogen chance for at vinde, kan det godt blive tomt, og man mister den helt skarpe kærlighed til sporten. Den begynder at falme lidt, når du har været der i et stykke tid uden chancen for at vinde. Når du bare kører rundt og prøver at komme i top ti. Det bliver hurtigt gammelt.

- Det er en kæmpe lettelse at kunne se frem til at skulle ud og vinde racerløb, og målsætningen er rent faktisk at hive trofæer med hjem. At det er den energi, man kan gå rundt med inde i hovedet til hverdagen. Jeg er her for at vinde. Det glæder jeg mig enormt meget til at komme tilbage til.

Kevin Magnussen er klar til at tage hul på næste del af karrieren. Foto: Zak Mauger/Haas F1 Team

Kevin Magnussen er ikke engang sikker på, at han kommer til følge Formel 1 tæt i den nye sæson.

- Jeg kommer til at blive meget fokuseret på det, jeg nu skal lave. Jeg sidder allerede og ser onboard-billeder fra de biler, ser på de baner, jeg skal køre næste år og kommer op at køre over det.

- Min interesse er allerede skiftet. Især når Romain ikke er her, vores bil er rigtig sløj, og vi ikke har en chance for noget. Det er det, jeg skal, som trækker, og jeg ville ønske, jeg kunne skrue tiden frem til januar.

