En kindhest til 80 millioner

Williams trækker fra i konstruktør-VM, hvor ottendepladsen er det nye mål for Haas efter endnu en skuffelse

ZANDVOORT (Ekstra Bladet): Faktisk kunne Hollands Grand Prix være gået endnu værre for Haas-teamet.

Alexander Albon blev 'kun' 8'er i det regnfulde og kaotiske løb. Williams-køreren havde ellers kvalificeret sig 4'er og lå længe - trods det uforudsigelige løb - til en sjetteplads.

Da Ekstra Bladet før start talte med Haas-teamchef Günther Steiner, frygtede han, at Albon ville score så mange point, at Williams stak af med syvendepladsen i konstruktør-VM.

I praksis skete det.

Forskellen på at blive 7 og 8 i konstruktør-VM er cirka 12 millioner dollars. Altså koster det Haas over 80 millioner kroner i indtægter, at Williams takket været deres succesfulde opgradering på Silverstone har sat sig på syvendepladsen.

De fører nu med fire point, og der er flere på vej!

Alexander Albon står for alle Williams’ point, da Logan Sargeant crashede ud af endnu et løb. Den britiskefødte kører stod i den mærkelige situation at være mellemfornøjet med en ottendeplads.

Meget stærke

Løbet eller vejret skulle ikke have udviklet sig ret meget anderledes, før en fjerde- eller femteplads var mulig. Han var tilmed en af de få kørere, som blev ude på slicks under den første byge, om end det kostede mange placeringer.

- Jeg tror, at vi var på niveau med Aston og Ferrari denne weekend, siger Albon til Ekstra Bladet.

- Tænker du over det, tabte jeg måske to sekunder til den Aston og Ferrarien foran mig. Og jeg var på ti omgange ældre dæk end dem, så vi var meget stærke.

Alexander Albon kørte et blændende løb og sikrede i praksis Williams syvendepladsen i konstruktør-VM. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

- Jeg overhalede en Mercedes. Selvfølgelig med en dækfordel, men for at gøre det her skal du bruge mindst halvandet sekunds fordel. Og det lykkedes. Det giver mig meget selvtillid før Monza.

Derfor var Albon også lidt skuffet over, at det ikke blev til endnu mere.

- Men vi sluttede stadig 8'er, hvilket er et fantastisk resultat for os. Det var på reel fart. Vores stærkeste weekend og den bedste følelse i bilen, mens jeg har været hos Williams.

Kræver kæmpespring

Bundtrioen kan derfor godt vinke farvel til Williams i VM.

Fokus for Haas er nu at holde fast i ottendepladsen i VM. Williams er for stærke. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Autodromo Nazionale Monza er normalt en bane, der passer perfekt til Williams - og hvor de var bedst i fjor.

Skal Haas, Alfa Romeo eller Alpha Tauri udfordre, kræver det et spring i performance, som Williams lavede i juli.

Kun Nico Hülkenberg havde til løbet alle Haas’ seneste nye dele. Tyskeren blev 12'er uden at være tæt på point.

- De virkede nok lidt bedre end forventet. Jeg konkurrerede i hvert fald med Alpha Tauri og var nogle gange hurtigere end Valtteri (Bottas, Alfa Romeo), sagde tyskeren efterfølgende.

Haas gjorde mange rigtige ting i regnvejret. Men på slicks var farten ikke god nok. Foto: Simon Wohlfahrt/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen startede fra pitlane (motorstraf) og rundede syvendepladsen i den kaotiske våde start. Men faldt som en sten, da det blev tørt.

- Vi viste, at vi gør vores bedste og går efter det, når der er en mulighed. Men vi skal bruge mere fart, sagde danskeren.

Han blev klassificeret 16’er på grund af en tidsstraf efter ternet flag.

For langsomme

Teamchef Günther Steiner siger:

- Når det er tørt, er vores fart ikke god nok lige nu, men jeg synes, at vi fik det maksimale ud af det i løbet. Det er, hvor vi er.

Haas’ tekniske partner, Ferrari, var også skræmmende langsom. Charles Leclerc udgik. Kollegaen Carlos Sainz blev ganske vist 5'er, men spanieren kaldte selv grandprixet sit bedste i år. Han vurderede Ferrari til kun at være sjette- eller syvendebedste team i Holland.

Max Verstappen (Red Bull) tangerede Sebastian Vettels rekord ved at vinde sit niende løb i træk, mens Pierre Gasly med en tredjeplads scorede sit første podie for Alpine.