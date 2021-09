En langemand til Günther

Nogle Formel 1-kørere kan ikke komme hurtigt tilbage til paddocken, efter de har sagt farvel til sporten.

Tag Esteban Gutierrez, som røg ud af Formel 1, da Kevin Magnussen fik mexicanerens plads hos Haas. Han hænger stadig ud hos Mercedes. Det samme gør 2016-verdensmesteren Nico Rosberg; nu som YouTuber og Sky-ekspert.

I det hele taget vælter det med eks-kørere. Nogle er på arbejde, andre er ikke.

Siden afslutningen i Abu Dhabi har Kevin Magnussen for sjov besøgt eksempelvis Indianapolis 500, men danskeren har ikke travlt med at vise sig frem i F1-cirkusset.

- Når nogen betaler mig for at komme, skal jeg nok kigge forbi ... Men det er ikke noget, jeg lige har travlt med. Det er ikke sådan, at jeg har brug for at være der, siger han til Ekstra Bladet.

Dermed ikke sagt, at den danske Chip Ganassi- og Peugeout-kører har afbrudt al kontakt til sit gamle team. Han taler stadig Gary Gannon, løbsingeniøren i de to sidste sæsoner. På Le Mans fik han også talt med Giuliano Salvi, som var Magnussens tætteste kollega i 2017-2018, og som nu arbejder med Ferraris sportsvogne.

- Og så snakker jeg med nogle af mekanikerne.

- En gang indimellem sender jeg Günther sådan en fuckfinger-emoji, smiler Magnussen.

Teamets håbløse situation smerter ham at se på. Mick Schumacher og Nikita Mazepin kører rundt som absolutte agterlanterne, og Haas er det eneste team uden point i år.

- Hvordan har du med ikke at skulle køre i den bil?

- Jeg har næsten ikke lyst til at sige det. Jeg har jo også ondt af dem, og jeg er meget taknemmelig for, hvad teamet har givet mig. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget dårligt om Haas. Jeg synes, det er ærgerligt, og de fortjener bedre, siger Magnussen.

- Jeg håber, at de får det jump, de har brug for. Det er helt tydeligt, at Haas i de seneste to sæsoner inklusiv denne har droppet alt for fokusere fremad. Problemet er bare, at de store teams kan satse lige så meget på det næste OG holde fokus sæsonen samtidigt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Baghjul af Vettel

Få er motorsportsnørder i klasse med Kevin Magnussen. Ikke mindst taget sin alder i betragtning er den danske racerkører meget vidende om sportens historie.

De færreste unge mennesker ville eksempelvis komme op at køre over at møde Sir Stirling Moss.

Men det gjorde han.

Under interviewet falder samtalen på en udgave af Formel 1’s quiz ‘Grill the Grid’, hvor de 20 kørere skal nævne samtlige verdensmestre siden 1950 i omvendt rækkefølge, og hvordan en enkelt kører bare lirer dem alle sammen af i streg.

- Det tror jeg faktisk, jeg kan, siger Kevin Magnussen.

- Hvem ville du tro kunne det?

- Vettel!

Og det har danskeren helt ret i. Uden vaklen nævner Sebastian Vettel dem alle.

Sebastian Vettel er umiddelbart en endnu større motorsportsnørd end Kevin Magnussen. I hvert fald husker tyskeren bedre. Foto: Jan Sommer

- Nu får jeg lyst til at prøve. Hvornår skal vi starte fra?

- Sidste år ...

- Okay, det bliver de sværeste, fortsætter Magnussen.

Første seriøse tøven kommer i danskerens fødselsår.

- 1992 var det også Prost ... nej, 1992 var Mansell, retter han sig selv til.

- 1991, det er Senna.

- 1990, der blev han disket, eller var det 1989?

- 1990 siger jeg Prost igen …

Men det var omvendt. Ayrton Senna vandt i 1990 og Alain Prost i 1989.

Præstationen ville have givet en respektabel femteplads blandt de nuværende F1-kørere.

Udover Vettel blev Magnussen kun slået af Daniel Ricciardo (faldt på 1987-mesteren), George Russel (nåede til 1986) og Max Verstappen (1982).