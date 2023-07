Günther Steiner hylder Nico Hülkenberg for, hvad han har gjort for teamet efter sin ankomst

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Mens Kevin Magnussen fortsat kæmper med at finde sig til rette i VF-23’eren på en enkelt omgang, er integrationen af Nico Hülkenberg en ren succeshistorie.

Haas og teamchef Günther Steiner måtte lægge ører til en del, da man sidste år droppede Mick Schumacher.

Men de kritiske røster forstummede hurtigt.

- Nicos største påvirkning på teamet er, hvad vi forventede fra ham; hans erfaring, hans selvsikkerhed, hvordan man bevæger sig fremad. Hans engagement på teamet er rigtigt god, og han har været en strålende tilføjelse til Kevin, siger Günther Steiner i et længere interview med Ekstra Bladet.

- Du siger tilføjelse til Kevin. Hvad har Nicos ankomst betydet for ham?

- Den største påvirkning er tydelig. I nogle løb var Kevin ikke tilfreds med bilen, og den nemme løsning var at kopiere Nicos setup. Det er en helt øjeblikkelig indvirkning, når du har en god teamkammerat som Nico. Og jeg tror ikke, at Nico ville være bange for at gøre det den modsatte vej rundt. Det er, hvad erfaring gør. Kevin ved, at Nico ved, hvad han laver, og har tillid til det.

Lyt til kørerne

- Med jeres nuværende problemer med dæk og farten i løb. Hvor stor en rolle spiller kørerne i at finde løsningen? Eller er det kun op til ingeniørerne?

- Naturligvis er det op til ingeniørerne at finde ud af, hvad der sker og afhjælpe det. Vi kan se på data, hvad der sker, men kørerne er nødt til at fortælle, hvad bilen foretager sig. Jeg tror på simulationer, og det er alt sammen fint nok, men de eneste, der kan fortælle, hvad der ikke føles rigtigt, er dem, som kører den.

Kørerne hjælper ingeniørerne med at sætte ord på data, som skal hjælpe teamet fremad både i år - og i udviklingen af 2024-bilen. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

- I de seneste måneder har jeg involveret kørerne, så ingeniørerne kan høre det fra hestens egen mule. Fordi når ingeniørerne siger, at de ser det og det i data, jamen makker, du har aldrig siddet i en af de her biler. Du ved ikke, hvad det betyder.

- Det er ikke for at være respektløs, jeg respekterer ingeniørernes arbejde, men det er for at bringe et bredere perspektiv ind i det, så de hører kørernes holdning. Det skal ikke være mig, som taler for kørerne, for jeg har heller ikke siddet i sådan en fucking bil.

Brug for erfaring

- Når erfarne kørere forklarer det, forstår intelligente ingeniører det. Du kan simulere alt, og tallene lyver ikke. Men nogle gange har man en fornemmelse for, hvad bilen gør, og du ved bedre, hvad du skal lede efter. Det er, hvad erfarne kørere giver dig. Det gør dig ikke til en dårlig person, hvis du ikke har erfaring. Du kender bare ikke til det.

- Erfaringen er ikke chokolade. Det er ikke sødt at lave. Typisk får du erfaring, når tingene ikke går som planlagt. For hvis alt går som planlagt, spørger du så dig selv hvorfor? Når ting går galt, og du finder en løsning; det er erfaring, siger Haas-chefen.

