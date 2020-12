Endnu et sæde væk: Japaner på F1-gridden

Daniil Kvyat og Kevin Magnussen fik debut sammen i Formel 1 i 2014, og de forlader også sporten sammen.

Den 26-årige russer får endnu engang sparket fra Red Bulls program, som det senest skete i 2017.

Sædet går til 20-årige Yuki Tsunoda, som med en tredjeplads i årets F2-mesterskab sikrede sig tilstrækkelige point til en superlicens.

Japaneren er både en del af Red Bulls talentprogram og Hondas ‘Dream Project’, og de har ikke lagt skjul på, at sædet var Tsunodas, hvis han sluttede sin F2-sæson med succes.

- Red Bull har fulgt Yukis karriere et stykke tid nu, og jeg er sikker på, at han vil blive et stort aktiv for vores team. Når man ser på ham i F2, har han demonstreret det rette miks af racing-aggressivitet og god teknisk forståelse, siger Alpha Tauri-teamchef Franz Tost.

For nyligt kørte Tsunoda en test i en to år gammel F1-racer, ligesom han deltog i testen for unge kørere i Abu Dhabi. Derudover har han ikke den store erfaring med den fineste klasse.

Han ankommer til Formel 1 med en japansk F4-titel i bagagen fra 2018, en niendeplads i F3-mesterskabet sidste år og nu en tredjeplads i F2.

Young Driver Test i Abu Dhabi. Foto: Rudy Carezzevoli/Red Content Pool

Talentet hersker der ingen tvivl om, men i paddocken lyder der kritiske røster over, hvorvidt det hensynsløse Red Bull-program igen er ved at forfremme en kører med potentiale for tidligt.

Som Dr. Helmut Marko senest har gjort med Daniil Kvyat, Pierre Gasly og Alexander Albon.

Naturligvis siger Yuki Tsunoda ikke nej til sådan en mulighed, da Formel 1 altid har været drømmen for ham.

- Jeg er klar over, at jeg bærer håbet for mange japanske Formel 1-fans næste år og vil gøre mit bedste for dem, siger ham.

Sidste gang en japaner kørte i Formel 1, var Kamui Kobayashi i 2014 for Caterham.

Før jul ventes Red Bull at annoncere, hvorvidt Alexander Albon eller Sergio Pérez bliver Max Verstappens teamkammerat næste år.

Mercedes gav i Abu Dhabi samme melding i forhold til annonceringen af Lewis Hamiltons næste kontrakt.

