MONTMELO (Ekstra Bladet): Hvad er de vigtigste kvaliteter i en teamkammerat?

Nico Hülkenberg tager en tænkepause.

- Er det et trick-spørgsmål, spørger tyskeren.

Dette interview var ikke som de fleste, for Kevin Magnussens teamkammerat stillede alle spørgsmålene de første fem minutter. Efter at have mødtes ofte siden annonceringen i Abu Dhabi sidste år var der stadig detaljer, som den grundige tysker ville have styr på.

- Det er et åbent spørgsmål, lyder svaret fra Ekstra Bladet.

Samtidigt er det i sin simpelhed også kompliceret, da forholdet er en balancegang mellem intens konkurrence mod den eneste modstander, du har en 100 procent fair konkurrence mod, og så et godt arbejdsforhold, der hjælper både dig selv og teamet.

- Selv i gokarts har du team-kammerater. Når du går videre til formel-biler, har du teamkammerater. Det er naturligt i vores sport, siger Nico Hülkenberg.

- Forholdet er altid, at du vil slå ham. Nogle gange kan du lide ham, og man kommer overens. Jeg har også prøvet ikke at kunne lide en teamkammerat, og så går det mindre godt.

- Men det er tricky, fordi du ønsker en, som kan presse og udfordre dig. Men du vil heller ikke have, at han er bedre og hurtigere end dig. Så det er en konstant kamp og spil.

Som Kevin Magnussen er Nico Hülkenberg nu familiemenneske med både hustru og barn. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg synes, det er vigtigt med en stærk teamkammerat, for i sidste ende er det godt for dig selv. Man kan presse hinanden, og du kan lære af den anden. Det er også bedre for teamet.

- Naturligvis prøver du altid; ikke at kontrollere ham, men være på top. At være ham med den lille fordel. Det er en naturlig måde, hvordan du anskuer en teamkammerat.

- Jeg har haft fem-seks stykker i F1. Og jeg synes, at jeg altid er lykkedes med at finde en god balance mellem at komme overens, men stadig have en sund rivalisering.

- Hvor meget samarbejde er der mellem de to sider af garagen?

- Meget. Jeg har aldrig oplevet et team, hvor de har sat en mur mellem bilerne. Jeg kender kun til, at alt data deles. Det gælder også ingeniørerne på begge sider. De er gennemsigtige, deler information og taler sammen. I sidste ende er de også ansat af teamet og sætter teamets interesse først, mens de samtidig arbejder for dig og den anden.

- Men sådan bliver man bedre. Du har behov for to konkurrencedygtige kørere, biler og mandskab for at nå noget i F1. Især for at få en god position i konstruktør-VM. Hvis du er i et en-bil-team, bliver det svært. Økonomisk er det ekstremt vigtigt for teamet og dets primære interesse at slutte højt i konstruktør-VM.

- Har du nogensinde tilbageholdt information eller spillet tricks?

- Jeg vil ikke sige tilbageholde. Det er mere, hvis du føler dig selvsikker med noget, så holder du måske lidt igen til træning. Du aktiverer DRS lidt sent, eller du ‘pusher’ ikke hele omgangen, så du efterlader lidt derude.

- Hvis du viser din teamkammerat det hele, og han ser data, kan han nemt kopiere det. Måske får han ram på dig i tidtagningen. Og det er naturligvis ikke så meget i din interesse, siger Hülkenberg og iklæder sig et stort grin.

- Jeg synes, det er naturligt, men alt sammen inden for grænserne af at være teamkammerater.

Nico Hülkenberg vil gerne bruge Kevin Magnussen til selv at blive lidt bedre. Foto: Jonas Olufson

Og så slå ham. Kevin Magnussen har det på præcis samme måde. Foto: Jonas Olufson

I Saudi-Arabien i årets andet løb kunne man høre over radioen, hvordan Nico Hülkenberg gav råd via sin ingeniør til Kevin Magnussen om, hvordan han skulle passe bedre på sine dæk gennem et sving. Den slags hjælp er naturlig at give ifølge tyskeren.

- Alder og erfaring. Har det ændret, hvordan du arbejder med teamet og den anden kører?

- Faktisk, måske en smule. Som du siger, lidt ældre, lidt mere moden, længere fremme i livet og som voksen. Det er muligt, siger 35-årige Hülkenberg.

- Nogle gange ser man bare unge, overmodige fyre, som tror, de ved alt ...

- Sandt. Her optræder man måske lidt mere cool, kold og gør din egen ting. Men det var årets andet løb (Jeddah, red.). Vi er her som team. Jeg ønsker, at Kevin skal gøre det godt, mens jeg naturligvis stadig vil være foran ham. Men vi har et meget team-dynamisk arbejdsforhold kørende i øjeblikket, siger Hülkenberg.

