Erkender fadæse: - Den værste afslutning

Ferrari-chef Mattia Binotto vil se fremad og få holdet til at holde sammen forud for det kommende grandprix i Ungarn

Ferraris Formel 1-grandprix var reelt slut efter 20 sekunders kørsel på første omgang søndag eftermiddag i Østrig.

På det tidspunkt kolliderede Charles Leclerc med Sebastian Vettel i tredje sving, og begge Ferrari-holdkammerater udgik efterfølgende på grund af skader på bilerne.

Ferrari-holdchef Mattia Binotto ærgrede sig over det manglende udbytte af sæsonens andet løb, men han anmodede om sammenhold efter fadæsen.

- Det gjorde ondt at slutte løbet på den måde efter blot to omgange. Det var den værste afslutning på en meget skidt weekend for os.

- Jeg mener ikke, det er tiden til at finde syndebukke eller anklage nogen. Det er tid til at stå sammen, siger Binotto til Formel 1's hjemmeside.

Weekenden blev et stort dansk triumftog i dansk motorsport. Læs her (+), hvorfor der for alvor er grund til at kippe med det danske flag

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ferraris Sebastian Vettel nåede ikke at fuldføre søndagens grandprix i Østrig. Heller ikke holdkammerat Charles Leclerc fik noget ud af løbet efter et sammenstød med Vettel. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Leclerc forsøgte tidligt i løbet at overhale Vettel, men smadrede blandt andet tyskerens bagvinge i det mislykkede forsøg.

Franskmanden tog efterfølgende skylden for uheldet og sagde undskyld offentligt og til Vettel personligt. Og det virker ikke til, at episoden skal have yderligere konsekvenser.

- Der er ikke meget at sige til kørerne. Uheld som dette kan altid ske, når man starter i midten af feltet, og det er nyttesløst at skyde skylden på nogen.

- Det er sandt, at vi ikke tog nogen reel del i løbet, men vi kan ikke gemme os bag kollisionen, der eliminerede begge biler, siger Binotto.

Læs her hvordan Ekstra Bladets Jason Watt sabler det italienske mandskab over (+) efter løbet i Østrig.

Det er anden gang i de seneste fire løb, at Vettel og Leclerc kolliderer i et Formel 1-grandprix.

I den kommende weekend skal Formel 1-feltet forbi Ungarn i sæsonens tredje løb.

Artige drenge: På tide, ikke?

Se også: Pil op for Kevin: - Mand, det var tæt på