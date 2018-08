Erkender heldigt Haas-overtag: - Som en isterning i solen

Haas og Renault udkæmper i øjeblikket en hed kamp om fjerdepladsen i konstruktørernes mesterskab i Formel 1. Renault har inden grandprixet på Monza-banen i weekenden et forspring på seks point, og de har måttet se, Haas med Kevin Magnussen og Romain Grosjean bag rattene komme tættere og tættere.

De seneste seks grandprixer har resulteret i blot 26 point til Reanult, mens Haas har scoret hele 57.

Og hos Renault erkender teamchef Cyril Abiteboul, at man er heldig med at stadig være i front.

- Helt ærligt så regnede vi med, at forspringet ville forsvinde som en isterning i solen. Vi har vidst siden dag et, at Haas er konkurrencedygtige, og vi er egentlig heldige, at vi stadig er foran. Det giver os mulighed for at forsvare føringen indtil Abu Dhabi, siger han til Autosport og fortsætter om holdenes indbydes kamp.

- Vi ved, vi har endnu en udfordrende bane i Monza, men lad os se. Vi har stadig meget at komme efter, når det gælder udviklingen af chassiset, men jeg tror, at den største faktor kommer til at være motorens konkurrenceevne.

Opgradering eller ej?

Hos Haas lader det til, at man meget gerne vil fastholde positionen fra baghjul. I hvert fald vil Haas-boss Günther Stenier gerne nedtone snakken om, at holdet kan overhale Renault.

Günther Steiner har god grund til at smile for tiden. Foto: ALLOVERPRESS

- Renualt er et godt hold. De vil kæmpe for det. De forærer os ikke fjerdepladsen. De havde en nedtur på Spa, ligesom vi vil få en nedtur, inden sæsonen er ovre. De kan blive stærke på Monza, som de plejer at være, siger han.

I grandprixet i Belgien forsøgte Haas sig med en opgradering, som man gav nyttig data. Om opgraderingen, hvor der primært er tale om et nyt gulv, var den rette, eller om den oprindelige version er bedst, er stadig et svar, Haas leder efter forud for Monza.

- Jeg tror ikke, at nogen af versionerne er forkerte, men vi må se, hvilken der giver os bedst data, siger Stenier.

Foruden løbet i weekenden i Italien mangler der endnu syv løb i den indeværende Formel 1-sæson. Den afsluttes 25. november med grandprixet i Abu Dhabi.

Se også: Watt om voldsomt crash: Sådan burde han straffes

International anerkendelse til Kevin: 'Bedste sæson til dato'

Arbejder intenst i kulissen: Kørerrokade lurer i F1