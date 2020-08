- Et af mine værste løb

For en uge siden på Silverstone stod Kevin Magnussen og kunne ikke forstå, hvad der var galt med hans bil og bad teamet om at bygge en ny, mens teamkammeraten Romain Grosjean var ganske godt tilfreds.

Søndag var rollerne igen byttet.

Måden Haas-duoen kom fra pointløse fra Spanien var vidt forskellige.

- Et af min karrierens værste løb, fastslog franskmanden flere gange efter sin sidsteplads af de 19, som gennemførte.

Hårde ord fra en mand, som har gennemlevet flere svære perioder i en lang Formel 1-karriere.

- Fra første til sidste omgang var det forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er ikke den samme bil.

- Jeg kan ikke forklare hvorfor, når vi var hurtige fredag på både den enkelte omgang og i løbstrim. Meget konkurrencedygtige. Alt var under kontrol. I dag var det bare ikke sjovt, og bilen var svær at køre. Nogen skal give mig en forklaring, sagde han.

Farten forduftede i begge sider af garagen fra lørdagens første træning. En ting var Grosjeans ene lynhurtige træningsomgang, som nåede overskrifterne. Men i løbssimulationerne var begge Haas-racere meget konkurrencedygtige uden at kunne levere det samme to dage senere.

Franskmanden fik skiftet motor og gearkasse fra fredag til lørdag grundet et teknisk problem, hvilket ikke burde være en ulempe.

I den anden side af garagen var Kevin Magnussen så tilfreds, som man kan være med en 15. plads. Bilen under ham føltes igen normal, udover at den var langsommere end om fredagen.

På Circuit de Barcelona-Catalunya, hvor overhalinger er sjældne, lykkedes Haas med en sjælden et-stop-strategi.

Romain Grosjean overhales her af George Russell kort efter starten. Til sidst i løbet slap Antonio Giovinazzi for påtale efter en overhaling, hvor franskmanden måtte undvige for at undgå kollision. Foto: Mark Sutton/LAT/Haas F1 Team

Anstrengelserne var bare frugtesløse.

- Det var et langsomt løb, men ud over det synes jeg, at vi kørte et godt løb. Vi gjorde, hvad vi troede, der skulle til. Fik en god start og kørte en et-stopper. Balancen var god i bilen, og jeg overhalede, når vi skulle, siger Kevin Magnussen.

- Så et godt løb ... udover farten, hvilket naturligvis er en meget vigtig ting.

- Vi får at se, om to-stopperen var den bedste strategi, men før troede vi helt sikkert, at et stop ville være en fordel. Jeg føler ikke, at der var mere i den, end hvad vi fik. Vi havde ikke samme speed som fredag i anden træning, siger han.

Teamchef Günther Steiner tog Romain Grosjeans frustrationer ganske roligt.

- Lad os sætte lidt filter på disse kommentarer i øjeblikket. Det er nemt at sige både bedst og værst. Vi ved, at vi ikke har den bedste bil, og vi skal se på, hvorfor vi mistede så meget performance fra fredag til søndag, siger han til Ekstra Bladet.

- Tiderne fredag var ægte, men i dag var vi to sekunder langsommere per omgang, så det er meget mærkeligt. Vi må gennemgå data, og se om vi kan finde noget, siger Haas-teamchefen, som så enkelte positiver.

- Især med Kevin eksekverede vi godt. Vi prøvede en anden strategi, og den virkede, selv om der ikke var et resultat. Bilen har bare ikke farten i øjeblikket, konstaterer han.

Formel 1 holder nu en friweekend, før cirkusset kører løb i Belgien efterfulgt at to løb i træk i Italien.

Her er der formentlig lidt uventet hjælp på vej til Haas-teamet via et teknisk direktiv - LÆS MERE HER.

