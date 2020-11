Et mirakel Romain overlever

SAKHIR (Ekstra Bladet): Grandprixet i Bahrain var årets sløjeste for Kevin Magnussen, men det rørte ham ikke en tøddel.

Alt, den 28-årige dansker kunne tænke på, var, at hans kollega og kammerat var sluppet levende fra den vildeste ulykke, han havde set i sin karriere.

Romain Grosjean fik efter starten kontakt med Daniil Kvyat, hvilket resulterede i, at Haas-raceren som en torpedo crashede gennem barriererne, flækkede i to, mens ild fik fat i benzintanken.

Takket være halo og overlevelsescelle slipper franskmanden med mindre brandskader på hænder og ankler samt et trykket ribben. Han kunne gå fra ulykken og blev fløjet til et nærliggende hospital, hvor de beholder ham natten over. Men røntgenbilleder viste ingen brud.

- At se ham gå derfra var uvirkeligt. Det er det værste crash, jeg har set. Det er et mirakel, at han er i live, sagde en tydeligt påvirket Kevin Magnussen efter løbet.

- Jeg har aldrig set sådan en ulykke før. Bilen burde ikke gå gennem muren, og det bliver kritisk når den trænger ind i den. Uden haloen ville Romain med sikkerhed ikke have været i live. Hvis bilen var blevet slået tilbage, ville det stadig have været en slem ulykke, men ikke så forfærdelig.

Romain Grosjean sad i overlevelsescellen i 28 sekunder, før han slap ud af flammerne. Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen ser ikke ulykken live, for den sker bagved ham.

- Der bliver rødt flag efter sving fire, og da vi kommer rundt og tilbage mod uheldet, kunne jeg se alle flammerne og den sorte røg. Det eneste, der kan lave så meget ild, er, hvis der er hul i benzintanken. Der fik jeg en rigtig sløj fornemmelse i maven, siger han.

- Jeg har aldrig haft det helt inde på livet, men den her gang var det voldsomt, siger danskeren, som også var på Suzuka i 2014, da Jules Bianchi havde sin skæbnesvangre ulykke.

- Teamet når at fortælle mig, at han er hoppet ud af bilen, men jeg tror nærmest ikke på det. Jeg kunne se, hvor store flammerne var. Og jeg ved, at bilen skal eksplodere for, at det kan ske.

- Du skal have et voldsomt stort uheld, og så overlever du typisk ikke. Det gjorde han, og det er helt utroligt.

Brandmænd haster til ulykkesstedet. Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

- Haloen reddede hans liv. Uden den havde han ikke haft en jordisk chance. Jeg havde min holdning til den i starten, men jeg er vanvittig glad for, at den blev til noget, siger Kevin Magnussen, som var arg modstander af den ekstra cockpitbeskyttelse til at begynde med.

Grandprixet var sat på pause i næsten halvanden time, mens der blev bygget en ny barriere. I den tid forsøgte Kevin Magnussen bare at samle tankerne og holde sig klar.

- Løbet var ikke den store fornøjelse. Det er en mærkelig fornemmelse at hoppe tilbage i bilen, når din ven er på hospitalet.

- Stemningen var ikke helt til at køre race. Det er gode er, at han er okay og formentlig kommer sig helt, siger Kevin Magnussen, som endnu ikke har talt med sin kollega.

Derfor er det også uvist, om Romain Grosjean kan sidde i bilen allerede igen fra på fredag.

Der var ikke meget Haas-racer tilbage. Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Haas har nu effektivt den langsomste bil på gridden, og det hjalp ikke teamet, at Kevin Magnussen fik skader på bilen ved genstarten.

- Jeg fik en god start og var oppe som 14’er. Men ved den anden genstart, var der et crash med Stroll. Da han flippede rundt, bremsede folk, og det kostede mig en frontvinge. Så jeg var nødt til pitte, og så var løbet effektivt overstået, siger danskeren.

- I dag er jeg bare glad for, at vi stadig har Romain.

Han sluttede 17’er og sidst i løbet, som blev vundet Lewis Hamilton foran Red Bull-duoen Max Verstappen og Alexander Albon. Racing Points Sergio Pérez lå ellers til en sikker tredjeplads, da Mercedes-motoren stod af med få omgange igen.

