Eventyrligt comeback: Kevin Magnussen bliver nummer fem i Bahrain

SAKHIR (Ekstra Bladet): Kevin Magnussen er tilbage med stil!

En femteplads i Bahrains Grand Prix udløser ti point, hvilket er Haas-teamets bedste resultat siden Østrig i 2018!

Farverne på Haas-raceren anno 2022 ligner den fra 2018, hvor den 29-årige dansker fejrede sine største triumfer.

Og den er tilsyneladende mindst lige så god.

Hverken hydrauliske problemer, manglende driftsikkerhed under test eller en nakke, som for et par uger siden var alt andet end Formel 1-klar, kunne stoppe Kevin Magnussen i at fuldende sit eventyrlige comeback.

Heller ikke en sen safetycar, da Pierre Gaslys Alpha Tauri stod i flammer samme sted på Bahrain International Circuit, som Romain Grosjean kørte galt i 2020.

På forhånd var der en vis bekymring over, hvor mange af de helt nye biler, som ville udgå, men 17 så det ternede flag.

Red Bull fik tekniske problemer til allersidst og udgik, hvilken avancerede Magnussen to pladser fra syende- til femtepladsen.

- Fucking, viking comeback. Tak, Kevin, nærmest skreg teamchef Günther Steiner over radioen.

- Gutter, jeg fatter det ikke, lød det fra danskeren.

De tre traditionelle topteams er stadig et niveau foran resten, og kampen om sejren stod mellem Ferrari og Red Bull. Charles Leclerc vandt den duel, selv om den forsvarende verdensmester Max Verstappen gav ham kamp til stregen i første del af grandprixet, lige indtil deres tekniske problemer.

Lewis Hamilton nåede podiet, men det var mere held end forstand.

15 måneders pause fra Formel 1 betyder ikke, at Kevin Magnussen har glemt en af sine spidskompetencer; starterne!

Alfa Romeos Valtteri Bottas nærmest sov, og Red Bulls Sergio Pérez var heller ikke for kvik, da lysene gik, hvilket danskeren udnyttede til at avancere to pladser.

Han var lige ved også at få ram på Lewis Hamilton, men bakkede af i den afgørende duel.

Hurtigt stod det dog klart, at både Mercedes og Red Bull har mere at skyde med end Haas-raceren.

For en stund kæmpede Magnussen imod, men selv om han stadig mangler at finde rytmen 100 procent, var der mere fart i de andre.

Det eventyr er H.C. Andersen værdigt. Foto: Jan Sommer

Sæsonpremieren tyder på, at vi igen skal tale om ‘best of the rest’ bag Ferrari, Red Bull og Mercedes. Springet er dog ikke så stort som i 2018, og det tyske team klart bag de to andre.

Mick Schumachers start blev kompromitteret af Esteban Ocon, som fik en fem sekunders straf for at skubbe til tyskeren og fremprovokerede en 360 graders vending, som Haas-køreren reddede ganske fornemt.

Han formåede dog aldrig for alvor at komme frem i feltet og sluttede 11’er.

En af de afgørende grunde til disse omfattende regelændringer var, at man ønskede tættere racerløb, og det tyder på, at missionen er lykkedes.

Der var en række gode dueller, hvor biler skiftede positioner frem og tilbage. Ikke mindst forrest mellem Charles Lerclercs Ferrari og Max Verstappens Red Bull.

Williams var som ventet efter test langsomme, og Nico Hülkenberg havde det forståeligt svært som afløser for coronaramte Sebastian Vettel.

Men den helt store skuffelse var sidste års firere i konstruktør-VM. Efter en meget positiv formkurve med podier og sågar en sejr i fjor var McLaren-kørerne ingen steder!

1-2 sejr til Ferrari. Foto: Jan Sommer

Mange andre danskere har været i aktion denne weekend - med varierende succes.

Frederik Vesti fik en skrækkelig start på sin første sæson i Formel 2. Den Mercedes-støttede dansker kørte en skidt kvalifikation og blev i hovedløbet skubbet af banen i starten.

ART-teamkammeraten Theo Pouchaire vandt.

Christian Lundgaards RLL Racing ramte heller ikke ligefrem rigtigt med setuppet i Texas, hvor østjyden kører sit første Indycar-løb på en ovalbane. De tre biler starter 24, 25 og 27, når går løs søndag aften.

Men ellers var der masser af dansk succes i sportsvogne i USA.

Til WEC-løbet på Sebring vandt Michael Christensen GT Pro-klasse og Nicki Thiim i GT Am.

Da der senere blev kørt de 12 timer på Sebring var Mikkel Jensen med til at vinde LMP2-klassen.

Kevin Magnussen skulle egentligt have kørt på Sebring for Chip Ganassi Racing, og det amerikanske team kunne uden ham. Magnussens bil, Cadillac #02, vandt det ikoniske løb.

Meget andet end bilerne er nyt til 2022-sæsonen. Bliv klædt på til årets Formel 1-sæson med de væsentlige detaljer.