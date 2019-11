F1-boss advarer: 2020 bliver rekordår

Målet med de omfattende regelændringer fra 2021 og indførslen af et budgetloft er blandt andet at mindske udgifterne og gøre det nemmere for Formel 1-holdene at drive forretning.

Næste år risikerer det modsatte at ske, advarer Red Bulls teamchef Christian Horner.

Den tilladte tid i vindtunnel kombineret med restriktioner i CFD-computersimulationer er IKKE nok til at holde topholdene tilbage. For at bevare deres forspring kommer de til at udnytte, at budgetloftet først træder i kraft om endnu et år.

- Du har ubegrænsede og ukontrollerede mængder af penge, du kan bruge på research og udvikling af andre områder. Jeg står ved, hvad jeg tidligere har sagt. Det ville have været bedre at have introduceret budgetloftet først og så reglerne et år senere, for så havde det begrænset, hvad der kunne bruges, siger Red Bull-teamchef Christian Horner ifølge Autosport.

- Næste år ser ud til at blive vores dyreste nogensinde i Formel 1.

Allerede nu er man hos Red Bull i fuld gang med udviklingen af 2021-bilen og kan meget vel ende med at operere næste år med to separate designgrupper.

Christian Horner var fortaler for, at man udskød det tekniske reglement, indtil efter budgetloftet var indført. Foto: MARK THOMPSON/AFP/Ritzau Scanpix

Hos små teams som Haas bliver 2020 også en stor udfordring.

De er begyndt at kigge på 2021-reglerne, men har ikke mulighed for øge budgetterne på samme vis som fabriksholdene. Hvordan 2020-bilen kommer fra land, vil afgøre, hvor mange kræfter de kaster efter udviklingen af den, og hvornår man 100 procent skifter til 2021.

Teamchef Günther Steiner gør sig ingen forventninger om at kunne begrænse hullet til Mercedes, Ferrari og Red Bull, når de nye regler træder i kraft.

- De vil stadig have en stor fordel. Næste år er der ikke noget budgetloft, så de kan investere mange penge i 2021-bilerne, som vi ikke har, siger han til Ekstra Bladet.

Steiner havde håbet på et budgetloft i størrelsesordenen 100-120 millioner dollar. I stedet blev det til 175 millioner, hvor tunge poster som marketing og de allerstørste lønninger til kørere og topchefer ikke er indregnet.

- Vi burde have haft et lavere budgetloft, så det afgørende bliver, hvor effektiv du er med de penge, du har til rådighed. Det er min holdning. Hvis du har pengene i Formel 1, kan du altid bruge dem, siger han.

HER KAN DU BLIVE KLOGERE på nogle af de mest væsentlige regelændringer til 2021-sæsonen, og HER KAN DU FÅ INDSIGT i nogle af de udfordringer Haas-teamet får til 2021, og om Gene Haas overhovedet har interesse i at fortsætte sit Formel 1-projekt.

