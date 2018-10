F1-boss forsvarer 'farlige' Kevin: Rent uheld

Tv-billeder viste en anden historie end Charles Leclercs anklager: - Det er umuligt at sige, at Kevin blokerede ham, siger F1’s løbsdirektør Charlie Whiting

SUZUKA (Ekstra Bladet): På udenlandske tv-stationer, sociale medier og ikke mindst hos Sauber-teamet er Kevin Magnussen den store taber efter sammenstødet med Charles Leclerc.

Skræller man alle følelserne væk … Inklusiv Kevin Magnussens kontroversielle kørsel i 2017 og den oplagte mistanke om, at danskeren slap let, fordi hans landsmand Tom Kristensen var racing steward denne weekend, er anklagerne i dette tilfælde grundløse.

Indtrykket fra Leclercs cockpit var, at Magnussen afventede hans angreb og agerede på det.

Umuligt, lyder dommen fra det internationale motorsportsforbund, FIA.

- Den var faktisk temmelig interessant, fortalte F1’s løbsdirektør Charlie Whiting på sin briefing efter grandprixet, hvor han blandt andet uddyber kendelser fra stewards.

Der var ingen grund til at give Kevin Magnussen skyld for sammenstødet, mente dommerne. Foto: AP

- Hvis du analyserer den meget, meget nøje, ser du to biler komme (ned ad langsiden), hvor Kevin ikke bevæger sig. Charles henter, henter og henter. Han beslutter sig for at køre til højre, og på nøjagtigt det samme tidspunkt, på videoen var der ét billedes forskel, flytter Kevin sig.

- Det er umuligt at sige, at Kevin blokerede ham. Han besluttede sig bare for at køre til højre et splitsekund efter Charles. Du er nødt til at se den nogle gange og analysere den ned i detaljen for at se det, siger Whiting.

Charlie Whiting i selskab med Nico Hülkenberg under sidste års grandprix på Spa. Foto: Jan Sommer

- Men det var bare uheldigt, og sådan så stewards også situationen.

I offentlighedens gabestok tegner Kevin Magnussen derimod som klar taber, når modstanderen er kommende Ferrari-stjerne, og danskeren er kendt for sine brede albuer.

