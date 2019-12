F1-boss forudser problemer: - En grim satan

Der er massive regelændringer på vej i Formel 1. Ikke til den kommende sæson, men til 2021, hvor det tekniske reglement får en ordentlig overhaling.

Det drejer sig blandt andet om helt nye hjul med markant større fælge, og så bliver der foretaget markante ændringer på aerodynamikken, hvor den såkaldte 'ground effect' blandt andet bliver genindført.

De aerodynamiske ændringer betyder, at bilerne får bedre downforce, og at den turbulente luft efter bilerne bliver reduceret. Alligevel er holdene rendt ind i problemer, afslører Racing Points tekniske direktør, Andrew Green, over for Autosport.com.

Det gælder især omkring bilens front, der med de tilladte specifikationer kommer til at danne sin egen problematiske turbulens.

- Omkring bilens front synes jeg, at det er så enormt restriktivt, at det virkelig kommer til at skade kørerens håndtering af bilen.

- Det bliver en grim satan at køre, siger Andrew Green, der dog tror, at holdene med lidt mere frihed kan løse problemerne.

Men som det ser ud nu, kan de kommende F1-racere altså blive en del vanskeligere at køre efter næste sæson.

- Aerodynamisk bliver de ret ustabile. Og det er ikke godt.

- Man vil gerne have biler, der er mere pålidelige, så kørerne kan angribe og være sikre på, hvad de har under sig. Så de ved, hvad der vil ske, så de kan køre bilen til grænsen vel vidende, at den er stabil der.

- Som jeg ser det er ingen af disse udsagn sande for 2021, som det er nu, siger Andrew Green.

Dystre udsigter for de nye biler - men meget kan ske frem mod sæsonstart 2021.

