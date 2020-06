F1-boss: Ingen ændringer før 2026

Formel 1 er en sport i konstant udvikling. De teknologiske landevindinger gør, at bilernes design og motorer hele tiden bliver justeret.

Noget mere konstant er holdene bag og leverandørerne af motorerne.

Aktuel er der blot fire motorkonstuktører, Mercedes, Ferrari, Honda og Renault. Og det tal bliver der ikke lavet om på i de kommende år.

Det forklarer Formel 1's sportslige direktør Ross Brawn, der derimod håber, at nye producenter vil begynde at planlægge langsigtet, så de kan entrere sporten i 2026, når der igen bliver ændret i reglementet, og nye specifikationer for motorenheder kommer til.

- Det er ikke langt væk, at du skal tænke over en ny motor. Man skal begynde sit motor-design om 18 måneder, hvis man vil have en klar til den tid.

- Sammen med FIA (Den internationale motorunion, red.) vil vi nu kigge på, hvordan den næste motorenhed skal se ud, og jeg tror, at det er muligheden til at få nye producenter involveret - vi bliver nødt til at finde en design-specifikation for at opnå det, siger Ross Brawn til Autosport.

Her forklarer han også, at fokus i en kommende motorenhed ud over den meget indlysende, at det skal være en motor egnet til ræs, bliver miljøvenlige brændstoftyper. Ikke nogle radikale ændringer, for det er der ganske enkelt ikke tid til at udvikle, påpeger han:

- I øjeblikket føler vi, at den skal indeholde allerede kendte teknologier. Der er et antal af radikale motorer lige om hjørnet, men vi tror ikke, at de er veletablerede nok til, at vi om 18 måneder kan lægges os fast på dem, siger Brawn.

Der har tidligere været rygter om, at Volkswagen under Porsche-mærket ville komme til Formel 1, hvor det historisk er blevet til et enkelt grandprix, det franske i 1962, under eget navn samt fire sæsoner som leverandør til McLaren-TAG i 1980'erne.

Den idé blev i første omgang skrinlagt, hvorefter VW kastede sig over Formel E.

Både BMW og Ford har også leveret motorer til Formel 1 inden for de seneste 20 år, men ingen af dem har indtil videre indikeret, at de igen vil prøve kræfter med motorsportens kongeklasse.

