F1-bosser i clinch: Hold snuden for dig selv

Hvis der er to personligheder i Formel 1-paddocken, som ikke er bange for at uddele verbale øretæver til hinanden, er det cheferne for Mercedes og Red Bull, Toto Wolff og Christian Horner.

Seneste emne, de mundhugges over, er Red Bulls nyligt annoncerede motorprogram.

Idet Honda trækker sig fra Formel 1 efter denne sæson, stod Red Bull med en udfordring fra 2025, når sporten introducerer helt nye motorer.

De har valgt at løse den med den største investering, siden Red Bull trådte ind i Formel 1 i 2005, og en indikation på, at man fortsætter i sporten på den lange bane.

Red Bull Powertrains skal udvikle teamets helt egen motorenhed, og som leder af det projekt har man hos rivalen hentet Ben Hodgkinson, der gennem de seneste 20 år har haft sin store del af æren for, at Mercedes-motorer har været de førende i Formel 1.

På sidelinjen har Volkswagen - igen-igen - ytret tanker om at udnytte et nyt motorreglement til at lege med i Formel 1, og Red Bull har regnet den godt ud, mener Toto Wolff.

- Helt ærligt, vi kan se strategien, og den er ikke dum. Red Bull spiller på to heste, siger østrigeren til Sky F1.

- På den ene side vil de gerne lave deres egen motorenhed, men det er ingen hemmelighed, at Volkswagen med to brands ser på Formel 1 og har været en del af diskussionerne (om de tekniske specifikationer, red.).

- Så hvert øjeblik kan Red Bull vælge, om de vil fortsætte med deres egen enhed eller blive partner med en topproducent.

Fra 2022-2024 fastfryses motorerne og udviklingen af dem.

- De overtager rettighederne fra Honda og udvikler naturligvis sideløbende den nye enhed frem mod 2025. Det kan forblive Red Bull-motorer, eller de kan gå med Porsche eller Audi. Samlet set giver det mening, siger Wolff.

Trods roserne giver Christian Horner ikke meget for rivalens synspunkt og analyse.

- Toto tror altid, at han ved, hvad der foregår i andres forretninger. Måske han skulle til at tænke over sin egen, tordner Horner igen.

- Hør her, vi bygger nogle fantastiske rammer og har dygtige folk på vej ind. Det bliver integreret sammen med udviklingen af chassiset (i Milton Keynes). Vi bliver det eneste team udover Ferrari, som har det sådan. Hvad motoren skal hedde, er et andet emne, siger han.

- Lige nu er der ingen samtaler. Vi er fokuseret på, at det bliver en Red Bull-motor, men selvfølgelig kan den blive kaldt hvad som helst, siger Red Bull-bossen.

