F1-bossers bredside til rivalerne: Knyt sylten

SAKHIR (Ekstra Bladet): Siden Haas trådte ind i Formel 1, har der lydt kritik fra konkurrenterne om modellen, hvor teamet køber så meget, som reglerne tillader af Ferrari.

Brok er der ikke blevet mindre af, efter det amerikanske team er rykket frem i midterfeltet, og Toro Rosso til denne sæson har udvidet sit samarbejde med Red Bull.

Især Renault, men også engang så hæderkronede Williams og McLaren piber også.

Danske F1-fans kender Haas-bossen Günther Steiner som en kontant mand, der taler lige ud af posen. I Toro Rossos teamchef Franz Tost har han et sidestykke.

Østrigeren var i hopla, da spørgsmålet kom til debat på teamchefernes pressekonference i Bahrain. Kort fortalt var det et knyt sylten til ikke mindste teamets tidligere motorleverandør Renault.

- Hvis nogen, som driver et fabriksteam, beklager sig over, at mindre teams er hurtigere og bedre end ham, har han simpelthen ikke lavet sit hjemmearbejde ordentligt. Hos Toro Rosso bruger vi Red Bulls gearkasse fra sidste år, den bagerste affjedring er Red Bulls fra sidste år samt dele af det forreste. Men det meste af den forreste affjedring laver vi alligevel selv, siger han.

Foto: Jan Sommer

- Grunden til, at Toro Rosso er så konkurrencedygtige skyldes den fantastiske motorenhed, vi har fået fra Honda. Det lader til, at andre ikke har gjort så godt et stykke arbejde, så de burde lade være med at hyle og beklage sig. I stedet skulle de passe deres arbejde.

- Vi har en god kombineret pakke af bil, fantastiske kørere og en fantastisk motorenhed fra Honda, hvilket er grunden til, at vi er konkurrencedygtige, fastslår Tost.

Slam!

Günther Steiner er efterhånden træt af debatten, som i år mest er foregået bag lukkede døre under tilblivelsen af 2021-reglementet. Her bliver muligheden for at købe dele fra andre teams sandsynligvis begrænset.

- Red Bull, Toro Rosso, Haas og Ferrari opfandt ikke det her. Muligheden var der, og vi tog model. De kan gøre det samme, hvis de ønsker det, men vi siger ikke, at de skal, siger Haas-teamchefen.

Foto: Jan Sommer

Red Bull-boss: Haas underpræsterer

Tidlig fyraften: Kevin kan smutte før tid

Haas-rival stråler: Hurtigere end topteam

- Hvis de synes deres model er bedre, så gør det. Held og lykke til dem, men som Franz siger; hvis du ikke leverer, så er det din egen skyld. Lad være med at bebrejde andre for at gøre ting anderledes og forklejne deres indsats, siger Steiner.

Tredje træning før Bahrains Grand Prix køres kl 13-14 dansk tid, mens kvalifikationen begynder kl. 18, når solen er gået ned. Følg tidtagningen live på ekstrabladet.dk.

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

Så vild er Kevins nye racer

Debriefing fra Melbourne: Ufattelig præstation bag Haas' succes

Kevin: 'Jeg er ikke voksen nok til at være alene'