F1-brikkerne falder på plads: Alfa Romeo-sæder besat

Lige nu falder F1-brikkerne på plads på stribe, og det er også sket fro et af de mindre hold.

Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi fortsætter hos Alfa Romeo i 2021, melder teamet fredag morgen.

- Alfa Romeo er mere end et hold for mig, det er min anden familie. Der er så mange ansigter, som jeg så allerede ved min debut i 2001, og den unikke stemning giver mig ekstra motivation for at forsætte i min 19 sæson næste år, lyder det fra 41-årige Räikkönen.

- Holdet har troet meget på mig, og jeg har gjort mit bedste for at tilbagebetale det med hårdt arbejde, siger den 26-årige Giovinazzi, der var hos Haas, før han blev hevet til Alfa Romeo i 2018.

Alternativet til de to nuværende kørere havde været en Ferrari-junior, men det blev ikke løsningen denne gang.

