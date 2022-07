F1-chef reagerer: Fuck af og bliv hjemme

Red Bull Ring var klædt i orange til hollandsk Max Verstappen-fest, men en lille gruppe gjorde, hvad de kunne for at spolere den.

Fans rapporterede om chikane, krænkelser og tilråb af både racistisk, homofobisk og sexuel karakter i en sådan grad, at Formel 1 officielt var ude at fordømme og vil efterforske nogle af sagerne til bund.

Mercedes gik et skridt videre i både handling og tale.

Teamet fandt en af de kvinder, som var blevet udsat for sexchikane, og inviterede hende til at se afslutningen af løbet fra garagen. Tilskuere havde blandt andet trukket op i hendes kjole og svinet hende til, fordi hun var Lewis Hamilton-fan.

Toto Wolff har en meget klar besked til fans, der ikke kan opføre sig ordentligt over for andre mennesker. Foto: Florion Goga/Ritzau Scanpix

Samtidigt var teamchefen Toto Wolff temmelig klar i mælet.

- Hvis du er en ægte F1-fan uagtet af team eller favoritkører, kan du ikke være racist, homofobisk eller sexistisk, så passer du ikke til F1, for vi ønsker dig ikke, sagde østrigeren ifølge crash.net.

- På den anden side skal vi være påpasselige. Vi skal ikke fordømme 99,9 procent af de fans, som kom her, fordi nogle enkelte fulde røvhuller ikke har fattet, hvordan verden fungerer nutildags.

- Sådanne idioter vil altid eksistere. Jeg håber, vi leverede et godt show til resten, og de der kan blive hjemme.

- Meld dem til sikkerhedsfolkene, hvis du kan, og de typer burde læse min sætning: Bliv væk, vi ønsker dig ikke, fuck af!

Max Verstappen var rystet over nogle af de historier, han havde hørt og foreslog, at man var mere restriktiv med mængden af alkohol, som nogle fans fik lov til at konsumere.

Max Verstappens orange hær er en festlig flok, der altid dominerer på Red Bulls hjemmebane, men ikke alle havde taget manerer med på turen. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Aston Martins Sebastian Vettel gik et skridt videre:

- Det er godt, at den slags kommer frem, men, at det sker, er forfærdeligt. Disse mennesker bør skamme sig, og de burde blive bandlyst fra racerløb resten af livet, mener den firedobbelte verdensmester.

- Jeg var ikke klar over, at det var sket, men jeg synes, der skal være nultolerance. Hvis folk hygger sig og drikker for meget, er det okay, men det undskylder ikke forkert opførsel.

Lewis Hamilton opfordrede til handling frem for tomme ord a la Formel 1’s ‘We Race as One’-kampagne.

- ‘We Race as One’ var fin nok, men det var bare ord. Den gjorde ingenting. Der var ingen penge bag, ingen initiativer til reel forandring eller til at sætte gang i samtalen, siger Hamilton.

- Vi er nødt til at gøre det bedre og rent faktisk sætte handling bag de ting, vi siger.

