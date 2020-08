F1-chok på Silverstone: Bedstemor med slaw i

Med nænsom behandling af Pirelli-dækkene lykkedes det Max Verstappen at bryde Mercedes-dominansen - Kevin Magnussen udgik efter 45 omgange

Dæk er ikke særlig sexede, men de var grunden til, at Mercedes-dominansen i denne uge blev brudt efter fire sejre i træk til de sorte sølvpile.

Max Verstappen scorede sæsonens første sejr efter fornem opvisning i både strategi og dækhåndtering, om end hollænderen undervejs mente, at han kørte rundt som en ‘bedstemor’.

I så fald var det en med ‘slaw i’. Som sæsonen var startet, frygtede mange, at Mercedes ville vinde hver gang.

Haas havde en svær weekend, og Kevin Magnussen udgik efter 45 omgange.

Efter besøget på Silverstone for en uge siden med fire voldsomme punkteringer var dækkene den altafgørende faktor i det andet besøg på banen.

Fordi Pirelli medbragte blødere dæk denne weekend forventede ingen, at en sædvanlig et-stopper var mulig, hvilket den heller ikke for alvor var.

Red Bull lavede en lille genistreg ved at kvalificere Max Verstappen, så han kunne starte på det hårde dæk og kun tilbragte så lidt tid som muligt på dennes uges medium-dæk.

Klassen blev understreget af, at teamkammeraten Alexander Albon sluttede på femtepladsen 40 sekunder efter ham.

En meget lang dag på kontoret for Kevin Magnussen, der aldrig havde samme fornemmelse i bilen som for en uge siden. Foto: BRYN LENNON/Ritzau Scanpix

For Kevin Magnussen kan næste uges grandprix i Spanien ikke komme hurtigt nok. Danskeren indledte weekenden på hælene i første træning, og det blev kun værre, som dagene gik.

Sidste uge var billedet det diametralt modsatte.

- Kevin har ikke haft en god fornemmelse hele weekenden, intet greb, men Romain var så glad, som det er muligt. Vi er også lidt forundrede over, at det skiftede sådan, forklarede Günther Steiner til Ekstra Bladet før løbet.

Danskeren blev kørt af banen i Storbritanniens Grand Prix, så visse dele på bilen var nye, men alle i samme specifikation.

- Vi skiftede gulvet fredag, for vi troede, at det var det, men det var det tilsyneladende ikke. Vi må lave vores hjemmearbejde. Forhåbentlig finder vi ud af, hvorfor bilen er så uforudsigelig, og der er en forskel mellem dem, siger Steiner.

Starten var ellers en Magnussen classic. Han snuppede fire positioner og overhalede endda Romain Grosjean, som ellers var startet 13’er.

Men der gik ikke længe, før han begynde at falde bagud.

Fem sekunders straf for at vende tilbage til banen på en klodset facon og røre Nicholas Latifi hjalp ikke, men Magnussen var aldrig i nærheden af noget denne søndag. Han udgik efter 45 omgange - eneste kører denne søndag - mens teamkammeraten Romain Grosjean blev 16’er.

Ifølge teamet skyldtes det vibrationer i bilen, så man trak ham for en sikkerheds skyld.

Det var ved at gå helt galt for Sebastian Vettel på første omgang. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

Kun Sebastian Vettel havde en lige så dårlig dag.

Ferrari-stjernen er helt ved siden af sig selv i år og ligner mere en rookie end en firedobbelt verdensmester.

Lige efter starten præsterede tyskeren tilsyneladende at miste sin Ferrari ud af det blå. Han spandt bare og endte på tværs af banen. Et mindre mirakel, at ingen ramte ham.

I den anden side af garagen præsterede Charles Leclerc igen et inspireret løb og blev firer.

Nico Hülkenberg lurede efter sin fornemme kvalifikation på karrierens første podie, men kunne ikke holde på i løbet. Racing Point byttede rundt på kørerne til sidste, så tyskeren sluttede syver med Lance Stroll foran sig.

Nico Hülkenberg vikarierede igen for coronaramte Sergio Pérez. Teamet håber, at mexicaneren er klar til løbet i Spanien om en uge. Foto: ANDREW BOYERS/Ritzau Scanpix

