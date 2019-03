F1-drømmen nærmer sig: Unge Schumacher tester for Ferrari

Mick Schumacher, søn af Formel 1-legenden Michael Schumacher, går i sin fars fodspor, når han 2. april sætter sig bag rattet i Ferrari-raceren.

Schumacher skal teste Formel 1-raceren på banen i Bahrain, oplyser det italienske team.

- Jeg er selvfølgelig voldsomt spændt og vil gerne takke Ferrari for at give mig denne chance. Jeg ser virkelig frem til det og er sikker på, at det bliver en god erfaring, siger Mick Schumacher ifølge Sky Sports.

Dagen efter Ferrari-testen får han en tilsvarende opgave hos Alfa Romeo, og dermed er han i aktion på de to første testdage i denne sæson.

Hans far, Michael Schumacher, var fra 1996 til 2006 frontfigur hos Ferrari, hvor han vandt Formel 1-mesterskabet fem gange.

20-årige Mick Schumacher skrev tidligere på året kontrakt med Ferrari, der har gjort ham til en del af holdets talentprogram.

Han vandt i den forgangne sæson Formel 3-mesterskabet og er nu rykket op i Formel 2, hvor han kører for Prema Racing.

Sæsonens første Formel 2-løb bliver kørt i Bahrain 31. marts - samme dag som Formel 1-grandprixet samme sted.

- Lige nu sætter jeg alle tanker om den kommende test til side, fordi jeg også glæder mig meget til at køre mit første Formel 2-løb, og jeg fokuserer 100 procent på weekenden, siger Mick Schumacher.

