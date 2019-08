F1-fænomen i hopla: Elegant sviner til rivalen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Det hollandske fænomen Max Verstappen har aldrig lagt skjul på skuffelsen over kvaliteten af den Renault-motor, som lå bag i hans Red Bull de tre foregående sæsoner.

Særligt sidste år langede både han og teamchef Christian Horner gentagne gange ud efter Cyril Abiteboul og Renault.

Nu med Honda-motor har 21-årige hollænder vundet to af de seneste tre løb og scorede på Hungaroring lørdag karrierens første pole-position.

Den efterfølgende pressekonference var leveringsdygtig i en elegant sviner med retning mod Renault, da han blev spurgt, hvor Honda stod i forhold til de 1000 hestekræfter, som Renault nu hævder at have rundet med sin motorenhed.

- Altså, hvis de hævder at have 1000 hestekræfter, så har de virkelig en ringe bil, svarede Verstappen.

- Uanset hvad synes jeg, at det er bedre at tale på banen i stedet for i medierne.

Man kan kun give ham ret. Især på en dag, hvor Renault kvalificerede sig 11’er og 18’er ...

Selv glædede han sig over, at folk endelig holder op med at spørge, hvornår den første pole-position kommer.

- For mig betød det ikke så meget. Jeg vidste, at det kun var et spørgsmål om tid. Nogle gange skal man bruge lidt held. Selvfølgelig har jeg også selv lavet fejl. I dag ramte vi den, så det er jeg glad for.

Som altid er der mange hollændere på plads til F1-grandprixer. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton starter ‘helt’ nede som treer.

- Først og fremmest tillykke til Max. Det er en ufattelig følelse at score sin første pole-position, så jeg er glad på hans vegne. For mig var det en svær kvalifikation. Træning gik godt. Vi vidste, at Red Bull var hurtige; de er altid hurtige her.

- Da jeg kom ind til tidtagningen, var bilen ikke den samme som i tredje træning, og det var bare lidt af en kamp fra starten. Derfra var det en flad udvikling, og jeg forbedrede mig ikke. Uanset hvad er jeg med i kampen, og forhåbentlig har vi mere fart til løbet, siger den femdobbelte mester og nummer et i VM-stillingen.

Nyt Haas-mysterium: - Det er ufatteligt

- Overhalinger er som sex ...

Se også: Fuldender Formel 1-mareridt: På hospitalet efter trafikuheld