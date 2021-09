F1-farce: Danske fans føler sig snydt

Flere danske Formel 1-fans var i weekenden i Belgien for at se Formel 1, men løbet blev afblæst efter to omgange. Det er uvist, om fansene kan få pengene igen

Det skulle have været en weekend i Belgien, der kulminerede med, at Formel 1-biler jagtede hinanden rundt på Spa-banen søndag eftermiddag.

Men sådan blev det på ingen måde.

Himlens sluser åbnede sig for fulde drøn. Løbet blev først udsat, og efter flere timers venten blev Max Verstappen kåret som vinder efter bare to omgange bag safety car, som er minimumskravet for at kåre en vinder.

- Det handler mest om, at organisationen ikke kan være det bekendt. De snyder folk med bare at køre to omgange og så sige, at løbet er afviklet.

- Det er arrogant over for alle dem, der var dernede, siger Formel 1-fan Jens Sørensen til Ekstra Bladet.

Jens Sørensen (nummer tre fra venstre) var taget til Formel 1-løb med sin søn og to svigersønner. Privatfoto

Han havde givet 3800 kroner for sin billet til hele weekenden.

- Ja, jeg vil gerne have dem igen, men min første tanke var ikke pengene, men det med at blive snydt.

- Hvis de havde sagt, at I får 500 tilbage eller sådan noget, så havde man vist en respekt for dem, der havde været der. Snyderiet består i, at man kører to omgange vel vidende, at det aldrig nogensinde kan komme til at blive afviklet.

- At organisationen udsætter sig selv for det, forstår jeg ikke. Det synes jeg ikke, at de skal slippe af sted med, siger Jens Sørensen.

Den danske Formel 1-fan havde glædet sig til at se sit første løb. Privatfoto

En anden dansk Formel 1-fan, Rene Højen Pedersen, var også taget ned for at se motorsportens fineste klasse sammen med fire venner.

Han købte sin weekendbillet uden fast siddeplads, som, han mener, kostede 180 euro (1340 kroner). Det fylder dog ikke det store for Rene og hans venner.

- Nej, ikke for os, men det gør det for andre mennesker. De vil gerne have pengene retur. Jeg er enig i det, Hamilton siger, men vi havde en god tur.

Sur stjerne

Verdensmester Lewis Hamilton var efterfølgende tosset på arrangøren.

- Det hele handler om penge. Vi kørte bogstaveligt talt to omgange for at kunne kalde det et racerløb.

- Så alle får deres penge, og jeg synes, at tilskuerne bør få deres tilbage, fordi de fik ikke set det, som de betalte for, siger den 36-årige brite til Sky Sports, hvilket Rene sagtens kan følge Mercedes-køreren i.

- Han har jo fuldstændig ret, men de prøvede. De ventede og håbede på vejret, men det var bare fuldstændig fast regn.

- Det er jo tilskuerne, man skal tænke på. Jeg har en kollega, hvor knægten var med for første gang. Han var grædefærdig.

Hamilton og de andre kørere fik ikke mulighed for at køre ræs søndag. Foto: Johanna Geron/Ritzau Scanpix

'Arbejder på muligheder'

Ekstra Bladet har kontaktet Formel 1 med henblik på en kommentar, men organisationen er endnu ikke vendt tilbage.

Tidligere onsdag kom den med en besked på Twitter til tilskuerne, der havde betalt for at se løbet, der aldrig blev til noget.

'Efter vejrets påvirkning på Belgiens Grand Prix søndag 29. august arbejder Formel 1 og løbspromotoren på forskellige muligheder for billetholdere for at udtrykke vores anerkendelse og tak til dem for deres dedikation og engagement.

Vi vil komme med yderligere detaljer hurtigst muligt, da vi vil takke fansene for deres fortsatte støtte og passion for Formel 1.'