F1-giganter truer med exit: Lad dem bare smutte!

McLarens boss opfordrer de nye Formel 1-ejere til at ændre reglerne til sportens bedste, uanset om det får Ferrari og Mercedes til at smutte

Formel 1-seriens nye ejere fra Liberty Media har varslet store ændringer frem mod 2021, og det har fået store teams som Ferrari og Mercedes til at true med at forlade sporten.

Nu taler McLaren-boss Zak Brown for, at det slet ikke er noget problem.

- Jeg synes, at Libery skal fokusere på, hvad der er bedst for sporten, og hvad der er bedst for fansene, siger Brown til Autosport.

- Hvis det betyder, at et team eller en producent ikke støtter det, så skal de være parate til at erkende, at de ikke kan gøre alle glade, siger Brown.

- Jeg vil hellere miste et team og erstatte det og have ti teams end at have et mesterskab, hvor der i realiteten kun er et eller to teams, siger Brown.

Man skal helt tilbage til det første løb i 2013 for at finde et løb, der ikke er vundet af Mercedes, Ferrari eller Red Bull. Siden da er der kørt 97 grandprixer, hvor de 65 er vundet af Mercedes.

SENESTE FEM SÆSONER

I 2017 vandt Mercedes 12 af 20 grandprixer (5 Ferrari, 3 Red Bull)

I 2016 vandt Mercedes 19 af 21 grandprixer (2 Red Bull)

I 2015 vandt Mercedes 16 af 19 grandprixer (3 Ferrari)

I 2014 vandt Mercedes 16 af 19 grandprixer (3 Red Bull)

I 2013 vandt Red Bull 13 af 19 grandprixer (3 Mercedes, 2 Ferrari, 1 Lotus-Renault)

Fremtidens Formel 1 skal ikke være Ferreri og Mercedes i front af hvert eneste løb. Foto: Jan Sommer

McLaren har ikke vundet et løb siden det sidste grandprix i 2012, hvor Jenson Button vandt i Brasilien. Siden da er der altså kørt 98 grandprixer uden sejre til det stolte engelske team, så måske er det ikke mærkeligt, at de gerne vil have en lidt mere åben serie.

Spørgsmålet er, om det overhovedet kan ske, at Mercedes og Ferrari kan forlade Formel 1 som modsvar på ændringer.

- Jeg tror, at det er meget usandsynligt, men alt er muligt. Vi er nødt til at lande på et sæt regler, hvor alle, der ser på sporten, har muligheden for at komme ind, siger Brown.

- I den uventede og forhåbentlig højst usandsynlige situation, at Mercedes og Ferrari forlader sporten, så er sporten stadig nødt til at fortsætte, siger Brown.

- Jeg synes, at Ferrari er en unik historie, fordi de er Ferrari, men vi har mistet BMW, vi har mistet Toyota, og vi har tidligere mistet Honda, siger Brown.

Hamilton og Vettel vinder for ofte, fordi de har de bedste biler. Foto: AP

Zak Brown og Fernando Alonso håber på McLaren-succes. Foto: All Over

- Vi har set alle producenterne komme og gå i sporten, og den har altid overlevet, så vi er nødt til at lave reglerne efter, hvad der er bedst for sporten og ikke, hvad der er bedst for producenterne, siger Brown.

- Men FIA og Liberty skal gøre noget hurtigt, for forhandlingerne bliver turbulente. Jo længere, der går, jo mere forstyrrende bliver regelændringerne, siger Brown.

- Og hvis producenter og teams skal ind, så ved vi, at det tager et par år, så tiden tikker. Det er nu, det kan blive mere underholdende for os alle, hvis der er fire, fem seks hold, der kan vinde løb og have chance for VM-titlen, siger McLaren-bossen og håber uden tvivl, at hans eget team igen kommer med frem, hvor det er sjovt.

Liberty har blandt andet foreslået, at der bliver sat en øvre grænse for, hvor mange penge firmaerne må bruge på udvikling af nye motorer. Begrænsningen skal sørge for en mere lige sport, så det ikke er de samme teams, der vinder hele tiden.

Ferrari er det eneste bilmærke, der har været med siden første Formel 1-løb i 1950.

- Vi vil ikke være med længere, medmindre F1-ejerne sikrer, at det fortsat understøtter vores bilmærke ved at deltage og styrker Ferrari-brandets position, sagde Ferraris koncernchef, Sergio Marchionne tilbage i november.

2018-sæsonens første løb køres i Australien 25. marts, men allerede 26. februar køres de første testkørsler i Barcelona.

Mercedes-verdensmesteren Lewis Hamilton er god til at køre bil, men her er han på glatis på snowboard:



