F1-grandprix tilbage efter 41 år

Formel 1 vender for første gang i 41 år tilbage til den amerikanske ørkenby Las Vegas. Det sker i 2023.

Det oplyser Formel 1 i en pressemeddelelse.

Las Vegas, der også er kendt under navnet Sin City (Syndernes by, red.), er propfyldt med kasinoer, hoteller og natklubber.

Og i november 2023 beværter byen altså også 20 af verdens bedste racerkørere, når de lynhurtige biler slår skarpe sving omkring Las Vegas' verdenskendte kasinoer og hoteller.

Banen bliver 6,12 kilometer lang og løber på sin længste side ned ad den legendariske Las Vegas Strip, som er en del af byens hovedgade, Las Vegas Boulevard.

Racerkørerne passerer på deres vej også kendte vartegn som Bellagio-springvandet og hotellet Caesars Palace.

Der skal køres 50 omgange på banen.

Direktøren for Formel 1, Stefano Domenicali, udtaler i pressemeddelelsen, at der 'ikke findes et bedre sted at køre Formel 1 end i verdens underholdningshovedstad'.

- Det er et helt utroligt øjeblik for Formel 1, som viser sportens store tiltrækningskraft og vækst, siger han.

- Las Vegas er kendt verden over for sin begejstring, gæstfrihed, spænding og naturligvis The Strip (Las Vegas Strip, red.).

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Formel 1 nydt stor opmærksomhed i USA i de seneste år - ikke mindst på grund af Netflix' hitserie 'Drive to Survive', som følger Formel 1-kørerne igennem hele sæsoner.

Direktøren for Las Vegas' styrelse for konferencer og turisme siger, at løbet i USA vil blive et af de mest ikoniske i Formel 1's historie.

- Vi venter spændt på det øjeblik, hvor Formel 1's historie, energi og impuls kulminerer i en helt uforglemmelig lørdag aften på Las Vegas Strip, siger han.

Det står i øjeblikket ikke klart, præcist hvornår løbet vil blive kørt i Las Vegas.