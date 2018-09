F1 har lukket smuthul: Nu er Kevins hold igen i søgelyset

Der er en voksende bekymring hos nogle af Formel 1-holdene i denne tid.

Flere har rejst spørgsmålet omkring det tætte samarbejde, der er mellem producent-teams som f.eks. Ferrari og Mercedes og de teams, som de leverer til.

Diskussionen er ikke helt ny, men blev vækket til live for nyligt, da Force India-teamet skulle reddes. Det kunne blive et b-hold for Mercedes, lyder det fra McLaren-boss Zak Brown.

Blandt andre Renault har også udtrykt bekymring for, at den fælles research kan komme de store teams til gode - især med tanke på, at der er lagt op til, at holdene i fremtiden skal have et loft for, hvor mange penge de må bruge.

Samme tanke har Brown.

- Man kunne se store teams arbejde tæt sammen med små hold og finde forskellige måder at bruge pengene, siger han med hensyn til føromtalte loft, siger han ifølge Crash.net.

Zak Brown, som sidder i midten, er bekymret for udviklingen. Her ses han sammen med Haas-teamchef Günther Steiner og Claire Williams fra Williams-teamet. Foto: Jan Sommer

Ved seneste grandprix på Monza talte FIA's løbsdirektør, Charlie Whiting, også om emnet, og her rettede han især søgelyset mod Haas, der har et tæt samarbejde med Ferrari.

Han bekræftede, at man holdt særligt øje med Kevin Magnussens hold på dette område og fortalte også, at det amerikanske hold havde udnyttet et smuthul i forhold til forberedelse af bilen, da de gjorde deres indtog i 2016. Et smuthul, der nu er lukket.

- Jeg synes, det er noget, vi skal være bekymrede for, og vi vil diskutere det. Det er åbenlyst, at deres samarbejde (Haas og Ferrari, red.) startede det. Der var et smuthul i begyndelsen, som nu er lukket for eventuelle nye teams, sagde Whiting.

- Men vi skal se nærmere på de ting, som vi hører, omkring alliancer mellem eksisterende hold, sagde han uden at uddybe nærmere.

McLarens Zak Brown stoler på Whitings ord og regner med at de vil gøre noget ved det.

- Vi er blevet forsikret om, at der vil blive gjort noget ved B-hold, for det tager sporten i en anden retning, end det vi tror på i Formel 1: Alle er konstruktører, og så kan man købe en motor. Lige nu er vi gået til ekstremer, og det må afvikles i fremtidens Formel 1, siger han.

Haas-teamchef Günther Steiner har ved flere lejligheder forklaret og forsvaret det tætte bånd til Ferrari - senest her.

