F1-hold skifter til gammel kending

Kilder i Formel 1-feltet hævder, at McLaren skifter sine Renault-motorer ud med Mercedes, når aftalen udløber i 2020

25. november 2012. En dato næsten syv år tilbage i tiden.

Det var sidste gang, at McLaren formåede at være placeret øverst på præmieskamlen i et Formel 1-grandprix. Dengang sejrede Jenson Button i Brasilien.

Motoren dengang var af Mercedes-fabrikat. Et samarbejde, der i årene 1995-2014 kastede tre verdensmesterskaber af sig til Mika Häkkinen (2) og Lewis Hamilton og et enkelt konstruktør-VM.

Siden 2015 har først Honda og siden Renault leveret hestekræfterne i teamet, der i alt er noteret for 182 sejre, 12 individuelle verdensmesterskaber og otte for konstruktører og dermed tilhører motorsportens mest succesfulde teams.

Men succeserne har der dog ikke været nogen af. Og det skal der rettes op på.

Derfor vil McLaren skifte motorer, når kontrakten med Renault udløber efter 2020-sæsonen - og valget skulle igen være faldet på Mercedes. Det skriver flere internationale motorsportsmedier.

Motorskiftet skulle være resultatet af en evaluering, den nye teamboss, Andreas Seidl, har fået foretaget. Han ser angiveligt sikringen af Mercedes-motorer som det mest nødvendige for teamet, hvis det skal tilbage som top-team.

Mercedes leverer i dag motorer til Williams og til Racing Point. Det er det maksimale antal eksterne teams, en konstruktør må levere motorer til, men den regel kan der dispenseres fra.

McLaren forsøgte at returnere til Mercedes efter bruddet med Honda i 2017, men det blev til en kurv fra tyskerne. Derfor faldt valget på Renault, der efter en middelmådig første sæson i år leverer kræfter nok til bilerne.

Således er McLaren aktuelt 'best of the rest' på fjerdepladsen i konstruktørernes VM-stilling kun overgået af de tre store teams, Mercedes, Ferrari og Red Bull.

