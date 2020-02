F1 holdt fartfest: - Det er så tæt

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Sidste testdag før Formel 1-sæsonen plejer at være scene for et lille indblik i holdenes sande styrke på en enkelt omgang.

2020 skuffede på ingen måde.

Sidste uges testrekord fra Valtteri Bottas (Mercedes) på 1.15,721 minutter rundt på Circuit de Barcelona-Catalunya blev IKKE slået.

Men der blev leget med både den blødeste dæktype og sat et par andre bemærkelsesværdige tider.

Som det eneste team har Haas ikke på noget tidspunkt under testen været under 1,17 minutter. Romain Grosjean kørte 1.17,037 minutter om formiddagen, mens Kevin Magnussen måtte nøjes med en 1.17,495.

Danskeren nåede kun 27 omgange om eftermiddagen, fordi et problem med koblingen holdt ham i garagen. Han fik blot to hurtige forsøg til allersidst.

Teamchef Günther Steiner fastholder, at rangordenen til sæsonens første løb er umulig at spå om.

- Det er så tæt alt sammen, at ti kilos brændstof plus eller minus gør forskellen. Jeg kender ikke de andres benzinmængde. Alle er inden for et halvt sekund af hinanden, hvilket er under 20 kg brændstof, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Man vurderer ti kg til at være 0,35 sekunder i omgangstid, og næste fejlkilde er dæktype. Haas var i den halvdel, som ikke benyttede det hurtige C5-dæk.

- C3 og C4 er rimelig ens, C5 er lidt hurtigere. Så har du motorindstillinger. Ja, du kan se på GPS-data og gætte dig frem, men jeg kun sige, at det er meget tæt, for alle er samlet, siger han.

Så hvad er værd at hæfte sig ved?

Haas-raceren lader til at høre hjemme i den tunge ende af feltet på en enkelt omgang. Romain Grosjeans tid var dog sat på C4-dækket og teoretisk ville et C5-dæk være et halvt sekund hurtigere.

Men kun få tiendedele skiller B-klassen, som nu også tæller Williams.

Racing Point er seriøst hurtige. Sergio Perez’ tid er testens mest bemærkelsesværdige, fordi den er sat på C3-dækket og indenfor tiendedele af dagens hurtigste. Med blødere dæk på burde han ifølge Pirelli kunne køre et sekund hurtigere.

McLaren ser også gode ud, for Carlos Sainz kørte med sin tid det hårdere C4-dæk.

Kigger man på Renault, er det også værd at bemærke, at Daniel Ricciardo præsterede en 1.17,470 minutter, hvilket når man tager højde for, at det var på hårde C2-dæk er temmelig hurtigt.

Endelig understregede Max Verstappen om eftermiddagen også potentialet i Red Bull-raceren med dagens næsthurtigste omgang. Når marginalerne er så små, er det blot svært at sammenligne forskellige tidspunkter på dagen, fordi temperaturforholdene var vidt forskellige.

Som altid kendes holdenes reelle styrke først, når den tællende del af sæsonen går i gang lørdag i Melbourne.

Sidste testdag: Holdenes hurtigste 1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.16.226 ***** 2. Max Verstappen (Red Bull) 1.16,269 **** 3. Daniel Ricciardo (Renault) 1.16,276 ***** 4. Charles Leclerc (Ferrari) 1.16,360 ***** 5. Sergio Perez (Racing Point) 1.16,658 *** 6. Carlos Sainz (McLaren) 1.16,820 **** 7. George Russell (Williams) 1.16,871 ***** 8. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 1.16,914 **** 9. Romain Grosjean (Haas) 1.17,037 **** 10. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.17,415 ***** Fem dæktyper: C1 (*) er hårdest - C5 (*****) er blødest

