F1 i coronaens skygge: - Det er fucking skørt

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Egentlig var der aldrig tvivl om afgangen til Formel 1-sæsonpremieren i Australien. Problemerne i Italien tog til i styrke, men Formel 1 og nok så vigtigt de australske myndigheder var fast besluttede på at gennemføre den prestigefyldte begivenhed.

Nogle udenlandske medier spekulerede i en aflysning. Jeg vidste fra en centralt placeret kilde, at australierne allerede i februar havde garanteret indrejse til italienske teammedlemmer, hvilket holdt stik. Indrejseforbuddet for italienere i Australien blev iværksat, lige efter de sidste Ferrari-folk var ankommet.

Ombord taler jeg længe med en mekaniker fra Renault, og emnet er blandt andet, hvor mærkeligt det bliver snart at skulle til Bahrain til et løb, som grundet corona skal køres uden tilskuere.

Jeg tager helst tidligt afsted til Australien og klemmer et par fridage ind. Elsker landet, og man straffer sig selv for hårdt ved at tage direkte på arbejde efter 24 timers rejse.

Ramte strandforstaden St. Kilda mandag, som var helligdag på disse kanter. Den bød velkommen med ekstraordinært varmt vejr og et varsel om, at noget var på vej.

Min AirBnB-vært sendte en undskyldende besked om lejlighedens kun to ruller toiletpapir; australierne var trods stort set ingen corona-tilfælde i staten begyndt at hamstre.

Tirsdag 10. marts

Ingen er bedre til brunch - eller ‘brekkie’ - end australierne. Så nyder sådan en i solen, mens jeg begynder at skrive en historie, hvor sundhedsmyndighederne i Australien fastslår, at de ingen problemer ser med, at 300.000 mennesker gæster Albert Park over weekenden.

Egentlig handler første del om sport og Haas-teamet, som siden klippes ud. Nogle dage hjemmefra er nok til, at jeg har mistet fornemmelsen for, HVOR meget corona nu fylder.

Henter mit adgangspas til 2020-sæsonen, før jeg løber en tur langs strandpromenaden, hvor der er pakket med mennesker. Spotter nogle britiske kamerafolk, som er godt i gang med at hamre pints. Alt er, som det plejer.

Onsdag 11. marts

Tager forbi pressecenteret klokken 10, hvilket viser sig at være to timer, før det åbner, men får lov til at checke ind. Håndsprit og påmindelser om at vaske hænder er allerede klargjort. På vej ud af paddocken møder jeg Haas’ pressechef Stuart Morrisson, stikker lappen frem, hvortil et af de rareste mennesker i det her cirkus kigger forundret på mig og siger:

- Jeg kommer ikke til at give dig hånden.

Hilsner er fra nu et tema. Nogle rører sko eller albuer, de fleste giver en knyttet næve, og andre er helt ligeglade.

Tilbage i pressecenteret om eftermiddagen joker min kinesiske sidemand med, at jeg har fået husets bedste plads med ham til venstre og en folk japanere til højere. For to uger siden i Spanien, blev han forment adgang til McLaren grundet corona, men han har ikke været hjemme i Shanghai siden.

Renault præsenterer nye farver og sponsor, men aflyser de planlagte interview med kørerne. Helt spild af tid er det ikke, for nu buldrer nyheden om corona-mistanken hos Haas og McLaren løs.

Taler med en række teammedlemmer, og hos Haas kommer det fuldstændigt bag på dem, HVOR store overskrifter det trækker. Bliver forsikret om, at de forventer negative tests, men hellere ville være overforsigtige. Teammedlemmerne har kun let snue, og hvem er ikke lidt øm i kroppen efter et døgns flyvetur på monkeyclass og ti timers tidsforskel?

Laver lidt tv med Ekstra Bladet på promenaden, mens livet i Melbourne er uforandret.

Torsdag 12. marts

Pressedag i paddocken. Det er nat i Danmark, da jeg hører, at yderligere to Haas-ansatte er gået i frivillig isolation og skal testes. Gør en historie klar publicering, når den første kollega møder derhjemme klokken 03.30.

Kevin Magnussen sidder og spiser frokost med sin træner Thomas Jørgensen og assistent Jesper Carlsen. Hilser uden håndtryk, om end der er mulighed for afspritning overalt. Vi vender deres tur til det nordlige Queensland, mens ellers handler samtaler primært om det seneste coronanyt.

- Det her er fucking weird, siger den dansker racerkører som det første, da han udenfor indleder sit officielle pressemøde.

Han sidder afskærmet bag et bord med afstand til os journalister. Normalt er seancen helt uformel. Stort set alle tv-interview er sløjfet, mens disse briefinger gennemføres hos de fleste teams.

Da vi når til den danske del af seancen, taler vi mere om racerløb, Netflix og Anders Holchs tvillinger. Virkeligheden er, at mange af os gemmer interviewbidder og featurestof til perioder, hvor vi ikke har adgang til kørerne.

Ingen journalister har modtaget bekræftelsen på visum til næste uges løb i Bahrain. Normalt en formsag, men hvis de ikke lukker os ind, ville det være rart at få ombooket fly. Deres presseofficer svarer, at det kommer inden for to dage. Jeg forholder mig tvivlende.

Det samme gør TV3 Sports Luna Christofi, som efter aftale med sin arbejdsgiver vil hjem så hurtigt som muligt. Hun ombooker fly til fredagen, fordi Spanien har kurs mod at lukke sine grænser, så hun vil være sikker på at kunne komme hjem til sin mand og ikke ende i karantæne i Australien.

Jeg har ikke nogen, jeg skal hjem til og har rent faktisk familie i Sydney, så er knap så bekymret.

Allerede om formiddagen har vi debatteret den ventede aflysning af Vietnams Grand Prix, men bekræftelsen udebliver. Det samme gør de testresultater af nu otte medlemmer af paddocken.

Forventer ikke flere nyheder, da jeg 21.30 vil finde noget aftensmad.

Klokken 22.22 tikker der en besked ind fra McLarens WhatsApp-gruppe. Deres mekaniker er testet positiv, og holdet trækker sig. Fire minutter senere bekræfter Haas, at ingen af deres er positive.

På vejen tilbage møder jeg den højst respekterede Michael Schmidt fra Auto-Motor-und-Sport. Han er noget så sjældent som en journalist uden en mobiltelefon … fortæller ham nyheden.

Laver tv og opdaterer historier indtil først på natten, som dog aldrig bliver brugt, da de bliver overhalet af virkeligheden, mens jeg sover.

Fredag 13. marts

Slår øjnene op tidligt til BBC’s nyhed om, at grandprixet er aflyst. Bekræftelsen mangler stadig, der er ingen kommunikation fra de ansvarlige om noget som helst, og embedslægen siger til lokal radio, at løbet stadig kan afvikles.

En god kollega skriver til mig, at løbet er officielt aflyst. En af Ferrari-mekanikerne har fortalt ham, at de har fået besked på at pakke garagen ned. Der er masser af kilder til aflysningen, men siger til ham, at det altså ikke gør det officielt. I virkeligheden træffes beslutningen også først en time senere omkring kl. 9.

Han svarer, at han tager imod Apple Pay.

Jeg fatter ikke, hvad han mener.

Har så lige glemt, at jeg før afrejse erklærede, at jeg ville vædde min pensionsopsparing på, at det her løb blev gennemført. Da han bad om odds, blev det heldigvis ikke til noget.

Er i kontakt med Kevin Magnussens folk, og de ved stadig ikke, om han klokken 12 lokal tid skal hoppe i bilen til første træning.

Klokken 10.02 trækker Mercedes sig og umiddelbart efter følger de officielle erklæringer - over 12 timer efter testresultaterne lå klar og uden et eneste officielt ord i mellemtiden.

Paddocken er allerede ved at blive pakket sammen. Taler med så mange nøglepersoner som muligt. Vi ses tidligst i Baku (til juni), er den generelle opfattelse.

Siger på gensyn til Günther Steiner med en venlig albue efter at have vendt de sidste dages begivenheder. Kom nu ikke for sent til F1-bossen Chase Careys pressemøde, formaner Haas-teamchefen.

Det starter 11.45, og 25 minutter senere fatter ingen af os, hvorfor han ikke vil bekræfte, at både Bahrain og Vietnam også er aflyst, hvilket først sker via mail et halvt døgn senere, mens Australien sover.

Men hele forløbet har været absurd, og manglen på kommunikation rystende.

Mange haster mod lufthavnen og de første afgange til Europa. Forlader pressecenteret som en af de sidste og siger farvel til de eneste to italienere, som kom til Australien. De vidste ikke, hvordan de kom hjem.

Lørdag 14. marts

Vågner til efterveerne af Mette Frederiksens historiske pressemøde og grænselukningerne. Taler med mine nærmeste og går så til tasterne.

Mødes til aften med blandt andre paddockens eneste faste kinesiske journalist. Han bliver i Melbourne yderligere en uge. Tog han hjem til Shanghai nu, ville han ryge i karantæne, fordi han har været i Spanien til F1-test.

Sorte skyer over Australiens Grand Prix, Formel 1 og endnu vigtigere ... verden. Foto: Tracey Nearmy/Reuters/Ritzau Scanpix

Søndag 15. marts

Prøver at træffe endelige rejsebeslutninger, hvilket er nemmere sagt end gjort, når det er umuligt at komme gennem til flyselskaberne. Om alt går galt: Har da heldigvis tre måneders visum og en faster i Sydney ...