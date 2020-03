F1-ikon ikke i tvivl: Aflys sæsonen

Årets Formel 1-sæson nåede næsten at blive fløjtet i gang i Australien, da arrangørerne og selskabet bag Formel 1, Formula One Group, stærkt presset måtte trække stikket på grund af coronavirussen.

Siden er en hel perlerække af løb blevet udskudt, og det traditionsrige grandprix i Monaco er helt blevet aflyst i år.

Det kommer ikke bag på Bernie Ecclestone, der skabte Formula One Group og solgte det for 50 milliarder kroner i 2017. Havde han været i førersædet nu, havde han meldt 'game over' til resten af sæsonen.

- Hvad ville jeg gøre i dag? Jeg tror, at jeg blev nødt til at sige, at vi lukker ned for ideen om, at vi skal have nogen løb i år.

- Det er det eneste, man kan gøre sikkert for alle, så ingen begynder at lægge fjollede planer, der måske ikke kan gennemføres.

- Det var det, de var nødt til at gøre for OL. Det er uheldigt, men det er sådan, det er, siger 89-årige Ecclestone til Reuters.

Største trussel i sportens historie

Den hovedrige brite, der opholder sig afsondret fra omverdenen på sin kaffeplantage i Brasilien, har selv kæmpet mange hårde kampe for at skabe det Formel 1, vi kender i dag.

Men han er alligevel ikke i tvivl, da den engelske avis Mail on Sunday spørger ham, om coronavirussen udgør den største trussel mod sporten, han har deltaget i siden dagene som lidet succesfuld kører i 1958.

- Ja, lyder det korte svar efter lidt tøven.

Og han tror ikke på den nye boss, Chase Careys, planer om at gennemføre en reduceret sæson med 15-18 løb i stedet for de planlagte 22.

- Jeg ville blive meget, meget overrasket, hvis de kan opnå det. Jeg håber, at de kan. Det gør jeg virkelig. De kunne endda afvikle tre-fire løb i starten af 2021 og tælle dem med i 2020-mesterskabet, siger Ecclestone.

Han forudser dog et logistisk mareridt, hvor alle involverede vil kæmpe for sine interesser. Det er ikke så ligetil at vende en økonomisk supertanker med en årlig omsætning på 12 milliarder kroner.

- At skabe en ny kalender er meget godt - det kan man gøre, mens man venter. Det store problem er at få arrangeret løbene

- Det er ikke som at så et frø. Der er en forfærdelig masse ting, der skal ordnes.

- Man skal have arrangørerne til at stå for begivenheder, hvor man ikke kan være sikker på, at der må komme tilskuere til. Man kan heller ikke afvikle et løb i frostvejr. Og folk planlægger som regel, hvor de tager hen. De vågner ikke bare en morgen og siger, 'så tager vi til Silverstone' eller hvor det nu bliver.

Og selv hvis det bliver løst, så skal der kørere til. Og det næste spørgsmål er så: Er de i live og klar til at køre? spørger Ecclestone.

En ting står dog klart: Der vil blive kørt Formel 1 igen.

Det er allerede meldt ud, at de omfattende regelændringer, der skulle være trådt i kraft i næste sæson, bliver udskudt et år på grund af coronavirussen. Eneste undtagelse er budgetloftet på 1,25 milliarder kroner, alle hold skal arbejde under.

Se også: Stor beslutning i Formel 1

Se også: Kevin om fejlbeslutning: Var for fake

Se også: Taler om pinagtigt forløb: - Den forkerte beslutning