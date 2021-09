F1-ikon trækker stikket

Kimi Räikkönen når at runde 42 år som aktiv Formel 1-kører, men den finske 'Icemans' 19. sæson i motorsportens ypperste klasse bliver den sidste.

- Det er det. Dette er min sidste sæson i Formel 1. Det er en beslutning, jeg traf i vinter. Det var ikke en nem beslutning, men efter denne sæson er det tid til nye ting, meddeler han på Instagram.

Trods sin kølige fremtoning har Räikkönen siden sine unge år været en af Formel 1's allermest populære og elskede skikkelser.

Sportsligt toppede han allerede i 2007 med sit verdensmesterskab for Ferrari.

Samme team betalte ham for at forlade sporten i 2010 for at gøre plads til Fernando Alonso, men Räikkönen vendte alligevel tilbage til Maranello efter først F1-pause i 2010-11 og siden to sæsoner hos Lotus i 2012-2013.

Han er noteret for 21 grandprix-sejre, men siden sæsonpremieren i 2013 blev det trods fem sæsoner hos Ferrari kun til et enkelt besøg på podiet øverste trin. Den kom på Circuit of the Americas i 2018.

Finnen vil i resten af sæsonen udbygge et par af sine rekorder. Han er den kører, som har stillet op og startet til klart flest løb. Før Hollands Grand Prix har han deltaget i 344 grandprixer og startet 341.

De seneste tre år er tilbragt i den tunge ende af feltet hos Alfa Romeo. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det en sandhed med modifikationer, når Räikkönen siger, at han selv traf beslutningen om at stoppe.

Alfa Romeo-kontrakten var således skruet sammen, at det var Räikkönen selv, som kunne beslutte, hvorvidt han ønskede at køre i 2021 og et tredje år for det schweiziske team.

19 sæsoner for Sauber, Ferrari, Lotus, Ferrari og igen Sauber (nu som Alfa Romeo) når Kimi Räikkönen i Formel 1. Foto: Jan Sommer

Teamchef Frederic Vasseur har længe ønsket yngre kræfter. Allerede i sommer forlød det, at man var langt med en aftale med Valtteri Bottas. På sigt er det planen sætte det franske stortalent Theo Pouchaire ind hos Alfa Romeo; han er lige nu teamkammerat med Christian Lundgaard i F2 hos ART Grand Prix.

Vasseur står bag franskmanden som både investor og en slags manager og ønsker at udklække ham som F1-stjerne præcist, som han gjorde med Charles Leclerc.

Spørgsmålet er dog, hvorvidt 18-årige Pouchaire allerede er klar næste sæson. Hvis ikke får Antonio Giovinazzi formentlig yderligere en sæson.

Alfa Romeos seneste sponsorkontrakt er mindre end den første, hvilket betyder, at motorleverandøren Ferrari ikke længere per automatik råder over en plads til en af sine kørere. Det betyder også, at teamet kan lokkes af en betalingskører.