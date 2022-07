F1-kabale: Nøglen til kørermarkedet

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Formel 1’s kørermarked denne sommer tegner til at blive udramatisk. Kort før sportens sommerferie er der kun en joker, som for alvor kan sætte gang i sagerne: McLarens Daniel Ricciardo.

Australieren sidder med nøglen til kørermarkedet; hvis han stopper før tid, vil det udløse en større rokade. Anerkendte journalister har berettet, at McLaren afsøger markedet, hvis det bliver til et brud med det australske tandpastasmil. Angiveligt med følere ude til både Oscar Piastri, Sebastian Vettel og Alexander Albon.

Stormvarslerne om Ricciardos fremtid har taget til i en grad, så han i pausen mellem grandprixerne i Østrig og Frankrig gik på sociale medier for at fastslå, at han bliver i Formel 1 og hos McLaren indtil som minimum slutningen af 2023.

- Der har været meget støj, rygter og folk, der fandt deres egne svar. Det byggede sig op, og jeg ved, hvad min fremtid er, så det kunne jeg lige så godt fastslå, så også mine støtter kunne høre det fra hestens egen mule, sagde australieren på Paul Ricard.

Efter en kort sportslig opblomstring blev Daniel Ricciardo i Storbritannien og Østrig igen distanceret af sin teamkammerat Lando Norris. Tidligere på året sendte McLaren-bossen Zak Brown en meget offentlig besked gennem medierne om, at Ricciardo havde skuffet siden skiftet fra Renault i 2021.

Alligevel siger australieren, at opbakningen er der fra ledelsen.

- Men det var også vigtigt for mig at sende en besked til alle de teammedlemmer hjemme på fabrikken, som ikke ser mig til daglig, men som læser overskrifter, og som arbejder på næste års bil. Bare for at fjerne enhver tvivl.

Men man skal aldrig sige aldrig, hvilket Daniel Ricciardo selv understregede tilbage i 2018, hvor han 3. august, fem dage inde i sommerferien, annoncerede et overraskende skift fra Red Bull til Renault.

Formel 1 har talrige eksempler på, at kontrakter blev afsluttet før tid.

George Russell og Daniel Ricciardo hilser. Foto: Tariq Mikkel Khan

McLaren er allerede godt i gang med at forberede potentielle afløsere. De har startet et testprogram for deres Arrow McLaren-kørere fra amerikansk Indycar.

Man har mexicanske Pato O’Ward, 23 år, i stalden, som allerede sidste år testede for McLaren.

I sidste uge annoncerede den spanske, forsvarende Indycar-mester Álex Palou, 25 år, sit skifte til Arrow McLaren. Ganske vist samtidigt, som Chip Ganassi Racing offentliggjorde, at de ville udnytte deres option på Palou, men spanieren fastslog, at han er fortid på teamet.

Tilmed fik Andretti Autosports og amerikansk motorsports helt store unge håb, 22-årige Colton Herta, for nyligt F1-debut i en lukket test i Portugal med McLaren. Det var historiens yngste vinder af et Indycar-løbs første smagsprøve på Formel 1-materiel.

Alt sammen med henblik på 2024-sæsonen.

Kevin Magnussen bør sådan set også holde sig til, når det gælder McLarens 2024-planer.

Ledelsen er en anden, men danskeren har siden vist, at teamet så rigtigt, da de indlemmede danskeren i deres juniorprogram og siden gav ham chancen som Sergio Pérez’ afløser ved siden af Jenson Button.

Kevin Magnussens kontrakt løber til og med 2023, hvorefter Haas har en option på ham. Men danskeren bør aktivt undersøge andre muligheder hos teams som McLaren og Aston Martin for at sikre sig selv de bedste betingelser enten hos Haas eller andetsteds. Foto: Tariq Mikkel Khan

Topchefen Zak Brown har Magnussens nummer. Han brugte det i 2021, da Arrow McLaren pludselig skulle bruge en afløser i Indycar for skadede Felix Rosenqvist. Kun danskerens lange Peugeot-kontrakt stod i vejen for forhandlinger om en længere McLaren-kontrakt i USA.

Magnussen kender også McLaren-teamchef Andreas Seidl. Tyskeren stod i spidsen for Porsches dominerende sportsvogne, da danskeren i 2015 kørte en overbevisende test i deres 919 Hybrid.

Oscar Piastri får F1-debut næste år - formentlig hos Williams. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den sikre rookie: Oscar Piastri

Allerede tidligt på sæsonen hørte Ekstra Bladet fra flere kilder, at australieren var sikker på at køre Formel 1 i 2023. Spørgsmålet var kun hvor?

Williams regner ham som sikker afløser for Nicholas Latifi, men pludselig dukker hans navn også op i forbindelse med McLaren.

Under alle omstændigheder vil Alpine gerne beholde tilknytningen til Piastri, selv om de næppe selv har plads til ham næste år.

Australieren overhalede sidste år Christian Lundgaard som franskmændenes foretrukne juniorkører.

Oscar Piastri vandt både Formel 2 og Formel 3-mesterskabet i første forsøg. Det har andre gjort før ham. Til gengæld har ingen taget tre store juniortitler på stribe, som australieren, der også i 2019 vandt Formel Renault.

Manageren er den tidligere Red Bull-kører Mark Webber.

Kontraktudløb i 2022

Nicholas Latifi (Williams): På stensikker kurs ud af teamet efter tre år som betalingskører.

Alexander Albon (Williams): Har gjort det strålende for Williams og fortsætter, hvis ikke McLaren smider et sent tilbud til briten på thai-licens. Albon har også været nævnt som Ricciardo-afløser.

Alpine fortsætter efter al sandsynlighed med sine nuværende kørere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fernando Alonso (Alpine): Det er ikke til at se på kørslen, at spanieren 29. juli fylder 41 år. Esteban Ocon (kontrakt til og med 2024) ligger foran i mesterskabet, men det skyldes mest af alt flere tekniske uheld for Alonso. En ny toårig aftale ligger i kortene, men før den er underskrevet, prøver Alpine at holde fast i Piastri som backup.

Mick Schumacher var sløj før Frankrigs Grand Prix og er stadig lidt corona-forskrækket. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mick Schumacher (Haas): Tyskernes opblomstring udløser højst sandsynligt en ny kontrakt, når parterne sætter sig sammen efter sommerferien. Det er i alles interesse. Hans egen, Haas’, teamets tyske storsponsor samt Ferrari. Sidstnævnte har sidste ord om det ene Haas-sæde og har Schumacher på kontrakt.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Red Bull): Det ligner endnu et år til japaneren, som teamkammerat til bekræftede Pierre Gasly. Red Bulls juniorprogram har ingen alternativer klar på affyringsrampen.

Yuki Tsunoda (t.v.) skal dumme sig meget, før han ikke fortsætter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sebastian Vettel (Aston Martin): Beslutningen om fremtiden ligger hos den 35-årige tysker selv, for ambitiøse Aston Martin vil gerne beholde sin erfarne kører. De har skuffet med bilen til 2022-reglementet og vil være lidt på spanden, hvis han stopper karrieren.

- Jeg taler med teamet, og der er en klar intention om at fortsætte, sagde Vettel i Frankrig.

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): Kineseren er på pole-position til forlængelse. Når bilen holder, har han i en række løb klaret sig overraskende godt sammenlignet med Valtteri Bottas. I kulissen lurer det nye franske håb Théo Pouchaire, men han dominerer på ingen måde Formel 2, som Alfa-teamchef Fred Vasseur kunne tænke sig, før man siger nej til en masse kinesiske yuan.

