F1-kabalen ruller: Stjernens store skifte

To år og 400 millioner kroner i lommen blev udbyttet for Daniel Ricciardos ophold hos Renault.

Den 30-årige australier skifter efter denne sæson til McLaren, oplyser teamet.

Samme pressemeddelelse bekræfter også, at 20-årige Lando Norris fortsætter til næste sæson og dermed er sikret endnu et år.

Skifter sker som konsekvens af, at Carlos Sainz Jr. afløser Sebastian Vettel hos Ferrari, hvilket dog i skrivende stund endnu ikke er officielt bekræftet.

- Daniel har vundet løb og hans erfaring, dedikation og energi vil være en værdifuld tilføjelse til McLaren og vores mission om at vende tilbage til den forreste del af feltet. Med Daniel og Lando som holdkammerater har vi efter min mening to racerkørere, som vil fortsætte med at begejstre vores fans og hjælpe teamet med at vokse, udtaler McLaren-teamchef Andreas Seidl.

- Carlos er gennemført professionel og en fornøjelse at arbejde med, og vi vil fortsat nyde at race med ham resten af året. Vi ønsker ham al held og lykke i det næste skridt af karrieren, når han forlader McLaren, fortsætter han.

Opdateres ...

Se også: Han er storfavorit til Ferrari-sæde