F1-kørere risikerer karantæne

Formel 1-kørerne risikerer at misse dele af løbsweekenden, hvis et andet teammedlem tester positiv for corona, fastslår den sportslige ansvarlige

Sandsynligheden er lille, men Kevin Magnussen eller en af danskerens kollegaer fra de andre Formel 1-teams risikerer at sidde ude i dele af eller hele løbsweekenden, hvis et teammedlem testes positiv for coronavirus.

Det fastslår Ross Brawn, sportslig direktør for Formel 1, i et interview med BBC.

- Hvis nogen får symptomer, er du nødt til at handle med det samme. Vi bliver nødt til at isolere gruppen, så alle testes, siger han.

Formel 1 genstarter med to løb i Østrig først i juli. Planen er at skabe en slags osteklokke, hvor alle involverede er isoleret fra omverdenen og testes løbende.

Holdene må heller ikke blande sig; faktisk er det også ideen at lave en slags 'familier' internt på holdene, så man eksempelvis hos Haas ikke har for tæt kontakt med flere end højst nødvendigt.

Af gode grunde vil især mekanikerne være nødt til at arbejde tæt sammen og kan ikke holde social distance.

- Men der er ingen grund til, hvorfor den gruppe nødvendigvis skal være del af den samme 'familie', som arbejder på den anden bil, siger Ross Brawn.

- Hvis der kommer en positiv test i en af grupperne, bliver vi nødt til at isolere dem, indtil alle kan testes. Vi vil være nødt til at isolere gruppen, indtil vi kan være sikre på, at virussen ikke har spredt sig, men resten af teamet kan stadig operere.

Coronatest er muligt på banen, og det tager op til et par timer at få et resultat. Men fordi køreren er tæt på sine mekanikerne, skal han med i karantæne. Det kan få konsekvenser for træning eller kvalifikation.

- Ja, det vil det, bekræfter Ross Brawn.

I Australien til den planlagte sæsonpremiere testede en mekaniker positiv for corona, hvorefter hele teamet trak sig. Det kommer ikke til at ske igen. Arkivfoto: Loren Elliott/Reuters/Ritzau Scanpix

Se også: Hemmeligt møde i privatfly

Se også: Transfercirkus i F1: Langt fra overstået

Kørerne misser dog næppe et løb i en sådan situation, hvor de venter på et testsvar.

Parc fermé-regler betyder, at der ikke må arbejdes på bilerne efter kvalifikationen. Så længe den ikke skal genopbygges efter et crash, er der en behørig bufferzone rent tidsmæssigt mellem tidtagning og løb.

Holdene forbereder sig dog på den øgede risiko for, at der bliver brug for en tredjekører.

Torsdag meddelte Mercedes, at man stiller sine reserver Stoffel Vandoorne og Esteban Gutierrez til rådighed for Mercedes-drevne Racing Point samt McLaren, der fra 2021 kører med Mercedes-motor.

Foreløbigt har Formel 1 annonceret otte grandprixer, som køres fra juli til første i september; alle i Europa og alle for lukkede døre.