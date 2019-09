F1-komet: - Jeg mistede min far ret ung - det ændrer dig for evigt

Charles Leclerc måtte kæmpe sig igennem tabet af sin far og to af sine bedste venner, før han for en uge siden vandt sit første Formel 1-grandprix

MONZA (Ekstra Bladet): En ung Niki Lauda. Hvad sammenligninger i Formel 1 angår, bliver det ikke meget mere fornemt.

Slet ikke når ordene kommer fra Luca di Montezemolo, tidligere assistent for Enzo Ferrari og mangeårig Ferrari-præsident ansvarlig for VM-titler sammen med både Niki Lauda og Michael Schumacher.

- Han laver meget få fejl. Som Niki i begyndelsen fokuserer han kun på, hvorfor han lavede fejl, og hvordan han undgår at gentage dem. Jeg synes, han er en meget intelligent kører og meget hurtig. Ikke kun på en enkelt omgang, men også i løbet. Jeg tror, han kan blive den bedste repræsentant for en ny generation af kørere, sagde Luca di Montezemolo, da Milano lige før Italiens Grand Prix fejrede Ferraris 90 års fødselsdag.

Som kærkommen gave til de passionerede tifosi vandt Charles Leclerc sidste søndag sit første løb i Formel 1 og som Ferrari-kører. Han var tæt på allerede i Bahrain tidligere på sæsonen, før Ferrari-motoren satte ud. I Østrig gik marginalerne også den forkerte vej, da Max Verstappen på de allersidste omgange flåede sejren ud af hænderne på ham.

Men et stort pres er nu løftet fra monegaskerens kun 21-årige skuldre.

Stik mod Ferraris normale praksis valgte italienerne at forfremme et stortalent med kun en sæsons erfaring i Formel 1.

Indtil videre tyder alt på, at det var den rigtige beslutning. I krogene tales der allerede om, hvornår Sebastian Vettel bliver degraderet til andenkører, og hvor længe den firedobbelte verdensmester vil finde sig i det.

Den mentale styrke er det helt store trumfkort. De to mennesker, som har haft størst betydning for, at Charles Leclerc blev historiens næstyngste Ferrari-kører, er her ikke længere.

Charles Leclerc tackler rollen som Ferrari-stjerne på imponerende vis. Høflig, ukompliceret, ligetil, men stadig lynende hurtig. Foto: Jan Sommer

Hans ven og mentor Jules Bianchi, der døde i 2015 som følge af sin ulykke under Japans Grand Prix. Og hans far Hervé, der som blot 54-årig døde i 2017.

- Der har været øjeblikke, jeg ville ønske, som aldrig var hændt, men de har hjulpet mig med at vokse som kører. Tabet af min far og Jules. To ufatteligt hårde øjeblikke i mit liv, som har gjort mig stærkere som menneske og kører. Mentalt er jeg stærkere, end jeg plejede at være, sagde Ferrari-stjernen tidligere på året i et Guardian-interview.

- De bliver med mig for evigt. Desværre mistede jeg min far ret ung. Det ændrer dig. Det ændrer dig for evigt.

Tabet af faren skete tre dage, før Charles Leclerc skulle køre F2-løb i Aserbajdsjan. Han vandt hovedløbet. Måden, hvorpå han tacklede sorgen og presset den weekend, var en afgørende faktor i Ferraris beslutning om at forfremme ham så ung, har den tidligere teamchef Maurizio Arrivabene senere afsløret.

For en uge siden blev han ramt af endnu en tragedie. Da F2-køreren Anthoine Hubert forulykkede, mistede Charles Leclerc ikke kun en kollega. Han mistede endnu en af sine næreste venner. Hubert og Leclerc er vokset op sammen i fransk motorsport og kendt hinanden, siden de var børn.

Derfor har Ferrari-stjernen heller ikke endnu tilladt sig for alvor at fejre karrierens første sejr. Hans overbevisende kørsel blev endnu et eksempel på hans ekstraordinære egenskab til at håndtere modgang.

- Fra et hvert nederlag eller hårde tider i dit liv kommer du altid stærkere tilbage. Det gælder ikke kun mig. Nogle weekender med de store tab har det været svært at præstere, men alle kørere prøver lukke alt ude og komme i zonen, når de sætter sig i bilen.

- Jeg har et ritual før racet med opvarmning, hvad jeg spiser og drikker. Jeg gør altid det samme, og det hjælper mig med at få hovedet på det rette sted. Det gjorde det også under de svære tider, så man kun tænker på at levere på banen, siger han i Italien.

Ferrari har ikke vundet på Monza siden 2010, men er favoritter før grandprix-weekenden for alvor går i gang. Endnu en sejr til Charles Leclerc og han nærmer sig legendestatus før sin 22 års fødselsdag.

Charles Leclerc Født: 16. oktober 1997 (21 år) i Monaco Juniorkarriere: GP3-vinder (2016), GP2-vinder (2017) Formel 1-karriere: Alfa Romeo (2018), Ferrari (2019-) Sejre: 1 Pole-positions: 3 Hurtigste omgange: 2

Fremtidens Ferrari-stjerne

MONZA (Ekstra Bladet): Som tre og et halvt-årig efter sin første tur på gokartbanen meddelte Leclerc sin far, at han ville være racerkører.

I 2016 gik han i sin afdøde ven Jules Bianchis fodspor som medlem af Ferraris akademi. Samme år kørte han en enkelt fredagstræning for Ferrari-kunden Haas.

Det bemærkesværdige ved Leclercs juniorkarriere er, hvordan han kun tilbragte en sæson i hver kategori og alligevel dominerede.

Efter en fornem rookiesæson i Formel 1 for Alfa Romeo blev han forfremmet til Ferrari i 2019 og har allerede slået sit navn fast som fremtidens stjerne. Han er på en langtidskontrakt med det italienske storhold og vil formentlig køre for det i mange år frem.

Spørgsmålet er med hvem som teamkammerat. 32-årige Sebastian Vettels aftale udløber efter 2020-sæsonen.

Ikke mindst på Ferraris hjemmebane er Charles Leclerc yderst populær. Foto: Jan Sommer

Opvokset i Monaco

MONZA (Ekstra Bladet): Charles Leclerc er fra noget så udsædvanligt som en arbejderfamilie i Monaco. Hans mor er den tidligere F1-stjerne David Coulthards frisør …

To Formel 1-grandprixer har han kørt på hjemmebanen.

- Det er en stor ære for mig at køre i disse gader. Det er faktisk temmelig syret - og jeg har fortalt denne historie mange gange - men det er de samme gader, som skolebussen kørte på, da jeg var fem-seks år gammel. At køre på dem i en Formel 1-bil er noget særligt.

Første minde fra et grandprix stammer fra fireårsalderen.

- Jeg har det her billede i mit hoved: Jeg var i en vens lejlighed lige ved sving et. Vi legede med små biler, og så løbet på samme tid. Jeg tror, Michael (Schumacher) var ved Ferrari, så vi holdt naturligvis mere øje med de røde biler end de andre, nød det og drømte om at være der selv en dag, erindrer han.

