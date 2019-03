F1-komet stak sin døende far en hvid løgn

Charles Leclerc vidste, at timeglasset var ved at rinde ud for hans far

Hervé Leclerc havde to ønsker for sin talentfulde søn: At han skulle komme til Formel 1 - og vinde verdensmesterskabet.

Faderen døde dog i 2017, før han kunne nå at opleve nogen af delene. Men han fik dog en glædelig besked, før tiden var inde.

Charles Leclerc fortalte ham nemlig, at han var blevet garanteret et sæde, lige inden det var for sent.

Der var kun den lille hage, at det ikke var på plads.

- Det var lidt tidligere, end jeg havde skrevet under, men i sidste ende løj jeg ikke, for jeg er jo hos Ferrari nu, hvilket er fantastisk, siger han til BBC.

Hervé Leclerc blev kun 54 år.

Foto: Ritzau Scanpix

Tænker altid på dem

Tre dage efter faderens død skulle Charles Leclerc køre Formel 2 i Baku. Han satte sig overlegent på pole position og vandt dernæst løbet.

- Det var meget hårdt, siger han.

- Det eneste, jeg sagde til mig selv, var, at det betød alverden for ham at se mig køre race, og han ville ikke have ønsket at se mig være ødelagt før et løb og køre dårligt.

Den unge kører har også mistet sin gudfar, Jules Bianchi, i sin tid på vej op gennem rækkerne. Han døde som bekendt efter et F1-grandprix i Japan i 2014.

Bianchis far og Hervé Leclerc var bedste venner, og Charles Leclerc havde et broderligt forhold til Jules Bianchi, som kun var otte år ældre end ham.

- Jeg tænker altid på dem, når jeg vidner et løb, og jeg er helt sikker på, at de er deroppe og kigger ned på mig med et smil.

Foto: Jan Sommer

Kæmpe hype

Denne sæson bliver den unge Leclercs anden i Formel 1, og han imponerede stort i sin debutsæson, hvor han fik exceptionelt meget ud af en Sauber-racer, som ingen havde forventninger til.

Nu får han en Ferrari at arbejde med og en firedobbelt verdensmester i Sebastian Vettel at måle sig mod.

Den 21-årige monegasker bærer et enormt pres på sine skuldre, men han sætter også selv barren højt. Selvom han også har en realistisk tilgang til tingene.

- Jeg er selvfølgelig glad, hvis jeg hurtigt vænner mig til bilen og er med på farten.

- Det er kun min anden sæson i F1. jeg har meget at lære, og der er meget arbejde forude.

I 2018-sæsonen lykkedes det ham at score point i ti løb. Imponerende, men nu skal der kæmpes i den allersjoveste del af feltet.

Se også: I Kevins fodspor: De løber med støtte-millionerne

Se også: Ekstra Haas-fokus: Det sker IKKE igen

Se også: Kevin og Haas i ny Netflix-serie: - Nu ligner vi en flok pikspillere!

Sådan står Kevin: Magtforholdet på årets grid