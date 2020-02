F1-kopister: Tænk før I taler!

Da Haas trådte ind i Formel 1, var det til et kor af kritikere af det tætte samarbejde med Ferrari. Imod sportens DNA lød det, mens det unge team forsvarede sig med, at det i den grad var i Formel 1’s ånd at udnytte det aktuelle tekniske reglement til sidste stavelse.

Som Kevin Magnussen overraskede alt og alle i 2018, var især McLaren, Renault og det daværende Force India højrøstede i deres kritik af den hvide Ferrari-kopi.

Men konceptet er blevet en trend.

Ved starten af vintertesten var den store historie, at ved første øjekast adskilte kun den lyserøde farve den nye Racing Point fra sidste års Mercedes’ W10.

De tidligere Haas-kritikere køber foruden motorenhed og gearkasse nu også blandt andet hjulophæng fra tyskerne.

Günther Steiner føler de helt naturligt, at andre teams følger i Haas-teamet fodspor og udnytter samarbejdet med motorproducenterne. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Derfor ser teamchef Günther Steiner heller ikke nogle problemer i, at det tidligere Force India-team tropper op til 2020-sæson med en Mercedes-kopi.

- Hvad er der galt med det? Reglerne er klare. Så længe du ikke udveksler data, siger Haas-bossen.

- Lad mig sige det sådan her. De bruger mange Mercedes-dele, så hvorfor gå ud og kopiere en Red Bull?

- Det samme gælder os. Vi køber mange dele fra Ferrari, så hvilken bil skal vi kopiere? En Ferrari vil være det oplagte. Hvis vi kopierede en Toro Rosso eller en Red Bull, ville man kalde os ret dumme, fordi vi i så fald ville prøve at opfinde noget, som ikke eksisterer.

Kan du se forskel? Racing Points 'Mercedes-kopi' 1 af 3 Sådan så bilen ud i USA sidste år. Husk især på næsen. Foto: Jerome Miron/USA Today/Ritzau Scanpix 2 af 3 Sådan så W10'eren ud i Abu Dhabi. Bemærk den meget anderledes næse. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters/Ritzau Scanpix 3 af 3 Og her den nye Racing Point. Samme næse som Mercedes, ligesom de er gået i samme retning med frontvingen og væk fra deres eget koncept i fjor. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, de gør som os og prøver at få det bedste ud af det ved at bruge den model, konstaterer Haas-bossen, som dog kan se det morsomme i, at netop Racing Point træder i samme fodspor.

- Nogle gange skal man tænke, før man taler. Lige pludselig kan det blive ens egen tur, og så er det svært at svare igen. Som vi alle ved, beklagede de sig ret meget for et par år siden, siger han.

- De er nu nået hele vejen rundt, men egentlig er jeg ligeglad, siger Steiner.

Racing Points tekniske chef Andrew Green fastholder, at der ikke er snydt. De køber inden for reglerne en række dele af Mercedes, og resten er kopieret fra de spionbilleder, alle teams tager af hinandens biler.

- Inspirationen kommer fra sidste års hurtigste bil. Hvorfor skulle vi ikke gøre det? Vi er i en position, hvor vi bruger samme gearkasse og samme motorenhed, og gearkassen er designet til hjulophænget og en bestemt aerodynamisk filosofi, siger han til motorsport.com.

Kan du se forskel? Haas' 'Ferrari-kopi' 1 af 3 Haas' VF-19'er. Bemærk frontvingens form, luftindtaget ved næsen og det ovale luftindtag over kørerens hoved. Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix 2 af 3 Sådan SF90'eren ud, Ferraris 2019-racer. Foto: Scuderia Ferrari 3 af 3 De mest synlige forskelle er, at VF-20'eren nu har samme frontvinge-koncept som sidste års Ferrari, samme næse og et trekantet luftindtag over køreren. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Racing Point er en Mercedes-kopi.

Haas er en Ferrari-kopi.

Og endelig er Alpha Tauri (som Toro Rosso nu hedder) en Red Bull-kopi. Siden 2019 har teamet brugt hele bagenden af sidste års Red Bull. Derfor ligner de igen sponsorens førstehold.

Sådan er fremtiden.

- Samarbejde mellem store organisationer og mere ydmyge giver mening. Uden det ville Alpha Tauri og Racing Point ikke være, hvor de er, siger Christian Horner, Red Bull-teamchef, ifølge AutoHebdo.

Tydelig lighed mellem Haas’ VF-20’er og sidste års Ferrari SF90 Frontvingen: Sidste år mindede den mere om Mercedes’, men i år er Haas gået i samme retning med samme form som Ferraris. Siderne - den såkaldte endplate - på frontvingen minder også mere om italienernes. Luftindtaget: Kølingen over kørernes hoved var sidste år cirkulær. Til 2020 er den mere trekantet som på sidste års Ferrari. Gulvet: Operer med vertikale finner - som på sidste års Ferrari. Næsen: Er ændret så den minder om SF90’eren - det vertikale stykke gennem den er nyt.

