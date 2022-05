F1-kval endte i kaos

Årets vigtigste kvalifikation i Formel 1 sluttede i ren kaos med hele tre (!) forulykkede biler i de døende sekunder af tidtagningen på Circuit de Monaco.

Sergio Pérez mistede kontrollen med bagenden på sin Red Bull og sendte den i væggen i svinget før banens berømte tunnel. Ferraris Carlos Sainz gjorde det samme, da han forsøgte at undvige.

Og samtidigt mistede Fernando Alonso et par sving tidligere kontrollen over sin Alpine.

Tidtagningen blev ikke genstartet, så i forreste række søndag holder Charles Leclerc skråt foran sin Ferrari-kollega Carlos Sainz.

Det er anden pole-position i træk i Monaco for monegaskeren, som vildt nok aldrig har gennemført et motorløb på hjemme.

Kvalifikation endte med et rødt flag. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Herfra var der tale om en række større og mindre overraskelser.

Til at begynde med starter Sergio Pérez foran Max Verstappen i næste startrække.

Mercedes var tilbage som midterhold. Begge sølvpile blev slået af McLarens Lando Norris, der starter femmer, mens Fernando Alonso klemte sig ind mellem George Russell og Lewis Hamilton på syvendepladsen.

Dømt ud fra træningerne var Haas en af de negative overraskelser.

Potentialet tydede på at være til en startplacering inden for top ti, men da alle holdene for første gang viste deres sande styrke mellem Monacos mure, manglede det sidste hos Kevin Magnussen og Haas.

Et kvart sekund var Haas’ dansker fra at nå Q3 for femte gang i år.

Dermed starter han på 13. pladsen, når det går løs søndag til Monacos Grand Prix med sin teamkammerat Mick Schumacher holdende lige bag ham på 15. position.

Tyskeren var godt halvanden tiendedel efter.

Kevin Magnussen måtte nøjes med 13. bedste tid. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Sølle 12 tusindedele manglede Magnussen op til Valtteri Bottas’ Alfa Romeo på 12. pladsen, hvilket i sig selv er overraskende, for finnen har bejlet til fronten af midterfeltet i denne sæson og er normalt god i Monaco.

En hel træning tilbragt i garagen med tekniske problemer hjalp dog næppe på Bottas’ forberedelser.

En anden stor skuffelse var franske Pierre Gasly, som i Q1 blev ramt af et rødt flag, efter teamkammeraten Yuki Tsunoda punkterede. Da tidtagningen blev genstartet, nåede han lige akkurat ikke at starte en flyvende omgang; dermed altså et tidligt exit for Alpha Tauri-køreren, som ellers havde strålet under træning.

Til løbet venter en potentiel joker.

En front skal passere Monaco med tordenbyger, så der er ifølge det internationale motorsportsforbund, FIA’s, meteorologer 60 procents risiko for regn under løbet - eller i timerne før.

Magnussen og Haas havde sat næsen op efter mere. Foto: HOCH ZWEI/Ritzau Scanpix

I nyere tid er grandprixet kun vundet af kørere fra første startrække, fordi det i praksis kun er muligt at overhale via strategi og pitstop.

Men hvis der skal regndæk i brug, bliver det en helt anden udfordring at holde de 20 biler på banen.

Mon ikke de danser regndans lørdag aften hos Haas ...

HER KAN DU LÆSE første del af interviewet med Haas' bramfri chefingeniør, som går i detaljer med, hvad Kevin Magnussens comeback har gjort for teamet.