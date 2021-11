F1-legende er død

Helbredet har skrantet længe, og i de senere år han man ikke set meget til Sir Frank Williams på alverdens Formel 1-baner.

Søndag døde en af Formel 1-historiens største personligheder, 79 år gammel.

- Det er med stor sorg, at på vegne af Williams-familien teamet kan bekræfte, at Sir Frank Williams, grundlægger og tidligere teamchef for Williams er død, skriver teamet på Twitter.

Williams-teamet har siden 1977 vundet ni konstruktør-mesterskaber og har gjort Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill og Jacques Villeneuve til kørerverdensmestre.

To af Formel 1's helt store. Frank Williams og den tidligere McLaren-boss Ron Dennis. Foto: Jan Sommer

Med 114 grandprix-sejre har kun Ferrari, McLaren og Mercedes opnået større succes end Williams' legendariske team, som er en af sportens få privatejede teams i modsætning til de mange fabrikshold.

I de senere år overtog datteren Claire Williams den daglige drift, før familien i september 2020 solgte livsværket til den amerikanske kapitalfond Dorilton Capital.

Frank Williams sad i kørestol siden 1986, efter en meget alvorlig ulykke på vej fra Paul Ricard-banen til lufthavnen i Nice, som briten mirakuløst slap fra med livet i behold.