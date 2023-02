Kun i Ekstra Bladet

Sæsonstarten i Formel 1 er en ekstraordinær mulighed for at komme godt ud af starthullerne i Motor Manager-spillet, hvis man ved, hvad man skal kigge efter.

Ekstra Bladet har været i Bahrain forud for årets første Grand Prix for at tage temperaturen på kørere og biler i de afslørende vintertest, der giver vigtige svar i forhold til managerspillet.